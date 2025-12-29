باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت اوکراین سعی کرده به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور در منطقه نووگورود حمله کند و بنابراین موضع مذاکراتی مسکو تغییر خواهد کرد.
لاوروف گفت در روزهای ۲۸ و ۲۹ دسامبر، اوکراین با ۹۱ پهپاد دوربرد به اقامتگاه رسمی رئیسجمهور روسیه در منطقه نووگورود حمله کرده است.
به نقل از لاوروف: «چنین اقدامات بیپروایی بیپاسخ نخواهد ماند.»
بلافاصله مشخص نبود که آیا پوتین در آن زمان در اقامتگاه حضور داشته است. واکنش فوری از سوی اوکراین دریافت نشد.
منبع: رویترز