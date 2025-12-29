باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه در پنجاه و نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، با تاکید بر لزوم رسیدگی فوری به معضل فاضلاب برخی محلات، گفت: این مشکل بیش از ۴۰ سال است که مردم را گرفتار کرده و دیگر فرصتی برای تعویق و تصمیم‌گیری‌های چندباره باقی نمانده است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به حضور و همکاری دستگاه‌های مسئول، افزود: با کمک حداکثری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری‌ها، این پروژه را به‌صورت جدی‌تر پیش خواهیم برد و باور دارم این همکاری‌ها به نتیجه خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سکونتگاه‌های غیررسمی محل زندگی اقشار کم‌برخوردار است، اظهار داشت: چه این ساخت‌وساز‌ها مجاز بوده و چه غیرمجاز، امروز مردم در این محلات زندگی می‌کنند و نظام باید از آنان حمایت کند. فرصت‌هایمان بسیار محدود است.

رفع معضل دفع آب‌های سطحی در کمتر از یک سال در برخی محلات

وی همچنین بر لزوم گزارش‌دهی مستمر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار دارم در هر جلسه ستاد بازآفرینی، گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه شود تا بتوانیم در کمتر از یک سال، بخشی از این محلات را تعیین‌تکلیف کنیم. این کار جدیت، انگیزه، تعامل حداکثری و توجه ویژه می‌خواهد.

وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: هدف این است که با هم‌افزایی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، این معضل تاریخی را به نتیجه برسانیم و اجازه ندهیم زمان بیشتری از دست برود.

ماموریت ویژه برای ساماندهی محدوده‌های در معرض خطر

وی از معاونان خود، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواست تا به شکل ویژه، ساماندهی محلات هدفی که در اولویت ساماندهی حل معضل فاضلاب هستند را با جدیت پیگیری کند و ظرف ماه‌های آینده به سرانجام برساند.

اولویت تکمیل اقدامات اجرایی در محلات ناکارآمد

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری، گفت: برنامه‌ریزی شده است جلسات ستاد به‌صورت ماهانه برگزار شود و همین استمرار و پیگیری مستمر، روند اقدامات بازآفرینی را جدی‌تر و عملیاتی‌تر خواهد کرد.

زلزله بم، حاصل بی‌توجهی به ایمنی بنا‌ها و بافت‌های شهری

صادق با اشاره به حادثه زلزله بم و تأثیرات ماندگار آن بر حافظه جمعی مردم ایران اظهار کرد: درس بزرگ فاجعه بم این بود که بی‌توجهی به ایمنی بنا‌ها و بافت‌های شهری می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند. تدوین و اجرای آیین‌نامه ۲۸۰۰، پس از آن حادثه، نقش مهمی در کاهش تلفات زلزله‌های بعدی داشت.

ضرورت اصلاح نگاه نادرست به توسعه شهری

وزیر راه و شهرسازی افزود: بافت‌های ناکارآمد، حاشیه‌ای و فرسوده تنها نتیجه قدمت بنا‌ها نیستند. بخشی از این مشکلات محصول نگاه نادرست به توسعه شهری در دهه‌های گذشته است. در برخی نقاط، خود ما با ساخت مسکن بدون توجه به خدمات پشتیبان، مدرسه، درمان، امنیت و زیرساخت‌ها، زمینه فرسودگی زودهنگام را ایجاد کردیم.

بازآفرینی شهری به معنای نگاه همه‌جانبه به شهر است

وی گفت: بازآفرینی شهری به معنای نگاه همه‌جانبه به شهر است. طرح‌های جامع و تفصیلی باید با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین شوند. ستاد بازآفرینی فقط محدود به بافت‌های حاشیه‌ای نیست و همه محدوده‌های شهری را شامل می‌شود.

ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در کاهش محلات ناکارآمد

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش هم‌افزایی دستگاه‌ها اظهار داشت: منابع کشور محدود است، اما اگر به جای تمرکز بی‌ضابطه بر کلان‌شهرها، اولویت‌ها را درست تعریف کنیم، می‌توانیم در محلات هدف اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. مردم مقصر حاشیه‌نشینی نیستند؛ ما باید ساختار‌ها و سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت معیشت و اشتغال در محلات هدف گفت: اشتغال‌زایی محلی، توانمندسازی اجتماعی و ارتقای زیرساخت‌ها از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است. این اقدامات صرفاً شعاری نیست و قابلیت اجرا دارد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، شهرداری‌ها و ستاد‌های استانی افزود: وقتی همه نهاد‌ها پای کار باشند، در کاهش آسیب‌ها، ارتقای ایمنی و بهبود شرایط زندگی مردم تأثیر جدی خواهیم داشت.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از مرحله تدوین اسناد به اجرای میدانی گفت: سند و آیین‌نامه به اندازه کافی تهیه شده است؛ امروز وظیفه ما این است که اجرای پروژه‌ها و آثار ملموس آن بر زندگی مردم را به تصویر بکشیم. حال خوب مردم زمانی رقم می‌خورد که اشتغال، خدمات و کیفیت زندگی در محلات هدف به‌طور واقعی بهبود یابد.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: در جلسات آینده ستاد ملی بازآفرینی، گزارش‌های بیشتری از اقدامات اجرایی و نتایج ملموس در سراسر کشور ارائه شود.

در این نشست، گزارشی از شروع عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب در محلات ناکارآمد دارای شرایط حاد بهداشت محیط و تجارب شهرداری شهر‌های ملایر و صالحیه در زمینه پیشگیری از شکل گیری و ارتقای بافت‌های ناکارآمد و مبادله تفاهم نامه شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی