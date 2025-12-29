کاخ سفید تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین را مثبت ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و همتای روسی‌اش، ولادیمیر پوتین، اوایل امروز گفت‌وگوی تلفنی دیگری داشته‌اند.

لویت گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ یک تماس تلفنی مثبت با رئیس‌جمهور پوتین درباره اوکراین انجام داده است»، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

این تحول یک روز پس از دیدار ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین با ترامپ در مار-آ-لاگو، و تنها چند دقیقه پس از آن رخ داده است که کرملین اعلام کرد کی یف شب گذشته اقدام به یک حمله پهپادی به اقامتگاه پوتین کرده است.

منبع: رویترز