معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، از آغاز پویش زمستانی «پناه گرم» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز پویش پناه گرم و اعزام گشت‌های جذب و ساماندهی افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر در فصل زمستان شب -دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴- با حضور محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ضمن تبریک ایام ولادت مبارک امیرالمؤمنین (ع) و تقدیر از تلاش‌های همکاران شهرداری، بر آمادگی گسترده برای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان در فصل زمستان تأکید کرد.

توکلی‌زاده با اشاره به هماهنگی نهاد‌های مختلف در قالب «قرارگاه اجتماعی» گفت: امسال با تدارک بهتر و همکاری وسیع‌تر نهاد‌هایی مانند سازمان‌های تابعه نیروی انتظامی، بهزیستی، علوم پزشکی، کمیته امداد، فرمانداری، استانداری، سپاه و بسیج، تلاش می‌کنیم تا زمستانی ایمن و بدون حادثه برای شهروندان فراهم شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران خود در شهرداری تهران افزود: همکاران ما در سازمان خدمات اجتماعی، معاونت خدمات شهری، مناطق و سایر مجموعه‌های شهرداری با همت و همکاری نهاد‌های بیرونی، به ویژه در مدیریت حوزه‌های آسیب‌پذیر شهری، در پاییز آماده‌باش کامل بودند و پوشش مناسبی از مناطق مختلف انجام شد. خوشبختانه در شب‌های سرد گذشته، هیچ حادثه قابل توجهی رخ نداد و امید است با تلاش‌های جمعی، این ایام نیز بدون مشکل سپری شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: قرارگاه اجتماعی از بیش از چهار سال پیش آغاز به کار کرده و ثمرات آن شامل بهبود مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر است. گرچه آسیب اجتماعی همواره وجود دارد و هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، اما امروز وضعیت تحت مدیریت کامل قرار دارد و با همکاری نهاد‌های مختلف و همکاران شهرداری، مسئولیت اجتماعی به خوبی انجام می‌شود.

توکلی‌زاده در پایان ضمن تقدیر ویژه از کارکنان کم‌نظیر شهرداری گفت: شهرداری همواره مسئولیت اجتماعی خود را پذیرفته و همکاران دلسوز ما در سازمان‌ها و شرکت‌ها، به ویژه رانندگان و نیرو‌های خدمات فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در اداره شهر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده‌اند. 

وی در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: با مشارکت شهرداران مناطق و استفاده از امکانات ون‌ها و خودرو‌های در اختیار هر منطقه، مجموعاً بیش از ۸۰ خودرو در سطح تهران گشت‌زنی خواهند کرد تا به جمع‌آوری افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر بپردازند.

توکلی‌زاده در ادامه درباره آمادگی پناهگاه‌ها گفت: بازدید‌های عمومی از تمامی مراکز پیش از فصل پاییز انجام و نواقص برطرف شده است. مراکز ما آماده پذیرش افراد بی‌خانمان هستند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی در سطح شهر به ثبت نرسیده است.

وی افزود: از شهروندان عزیز تقاضا داریم در شب‌های سرد زمستان، در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان، با شماره ۱۳۷ تماس گرفته و موضوع را به گشت‌های ما اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد و از بروز حوادث جلوگیری شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: این پویش صرفاً یک اقدام فصلی نیست، بلکه برنامه‌ای مستمر است که در طول سال ادامه دارد، اما در فصل زمستان با توجه به سرما، گشت‌ها و اقدامات حمایتی گسترده‌تر و با تمرکز ویژه در مناطق مختلف انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت پناهگاه‌ها گفت: کف ظرفیت ما در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر است، اما در صورت نیاز، ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد تا بتوانیم پاسخگوی افراد بی‌خانمان باشیم. تمامی اقدامات تحت نظارت قوه قضاییه و با همکاری سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود.

توکلی‌زاده در پایان تأکید کرد: تمام توان ما به کار گرفته شده است و در صورت نیاز به افزایش ظرفیت یا ایجاد امکانات جدید، حتماً اقدام خواهد شد تا پویش «پناه گرم» با هدف حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر به بهترین شکل ادامه یابد.

برچسب ها: شهرداری تهران ، ساماندهی بی خانمان ها
