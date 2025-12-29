باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف دستیار سیاست خارجی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رهبر ایالات متحده از تلاش اوکراین برای حمله با پهپاد‌های دوربرد به اقامتگاه پوتین در منطقه نووگورود «شوکه شده است».

اوشاکوف در گفت‌و‌گو با مطبوعات اظهار داشت که پوتین و ترامپ یک تماس تلفنی دیگر «دوستانه» داشتند که در خلال آن، ترامپ درباره دیدارش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد.

وی گفت که تلاش حمله گزارش‌شده کی یف دقیقاً پس از پایان گفت‌و‌گو‌های ترامپ و زلنسکی رخ داد. به گفته اوشاکوف، پوتین به ترامپ هشدار داد که اقدام اوکراین «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

علاوه بر این، اوشاکوف گفت که اوکراین ممکن است از هر پیشرفتی که ترامپ و زلنسکی در خلال گفت‌وگوهایشان به آن دست یافته‌اند، برای تلاش جهت شانه خالی کردن از برخی تعهداتش استفاده کند.

پیش از این، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده بود که مسکو موضع مذاکره‌ای خود را پس از حمله ناموفق به اقامتگاه پوتین بازنگری خواهد کرد. در همین حال، زلنسکی هرگونه اقدام مشابه از سوی کی یف را رد کرده است.

ریابکوف: کی یف در حال انجام تحریکات «به سبک انگلیسی» است

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه کی یف و «مربیان غربی آن» را به انجام تحریکات «به سبک انگلیسی» متهم کرد و به ادعای قبلی مبنی بر تلاش نیرو‌های اوکراینی برای حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نووگورود اشاره نمود.

وی گفت: «کی یف به محض ورود فرآیند مذاکره به یک فاز حساس، به راه‌اندازی تحریکات می‌پردازد» و این حمله ادعایی را «تلاشی جدی برای تضعیف فرآیند مذاکره» توصیف کرد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش‌تر این موضوع را فاش کرده و خاطرنشان کرده بود که روسیه موضع خود در مذاکرات صلح را «بازنگری» خواهد کرد.

منبع: تاس