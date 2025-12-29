باشگاه خبرنگاران جوان _ به گفته حیدری مدیرکل هواشناسی استان سیستان‌وبلوچستان، ایستگاه چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ثبت ۵۳ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان به خود اختصاص داد.

حیدری با اشاره به گستره این سامانه افزود: در مجموع، ۸۱ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان وقوع بارش باران را گزارش کرده‌اند. در این رخداد بارشی، در شهرستان‌های مختلف استان نیز مقادیر متفاوتی از بارندگی به ثبت رسیده که از جمله می‌توان به خاش با ۶.۸، چانعلی ۱۸، میرآباد ۲۰، درودی نرون ۲۲، نیکشهر ۱۸.۷، چاه‌کمال گلمورتی ۹.۵ و ایرانشهر ۲.۵ میلی‌متر اشاره کرد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار داشت: تا اواخر وقت چهارشنبه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین از سه‌شنبه شب، کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خاطرنشان کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس از ماسک استفاده کنند و رانندگان نیز با توجه به کاهش دید افقی ناشی از وزش باد و گردوخاک، با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

حیدری همچنین بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی تأکید کرد و افزود: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی مناطق سردسیر و تنظیم و کنترل دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها به‌منظور پیشگیری از خسارات احتمالی ضروری است.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان