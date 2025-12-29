باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سیویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و جمعی از رؤسا، معاونان، مدیران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
در این رویداد ملی، هیئتی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ریاست علی ضامن صالحیفرد رئیس دانشگاه، به همراه حسنپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
در این جشنواره که بهعنوان معتبرترین رویداد علمی و پژوهشی علوم پزشکی کشور برگزار میشود، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ارزیابی عملکرد، دستاوردها و شاخصهای توسعهای، موفق به کسب رتبه نخست در میان مراکز رشد توسعهیافته کشور شد.
دکتر صالحیفرد با اشاره به این موفقیت، تحقق این دستاورد را نتیجه برنامهریزی راهبردی دانشگاه، حمایت مستمر از فعالیتهای پژوهشی و فناورانه و تلاش هماهنگ اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران دانشگاه دانست و تأکید کرد: این مسیر با قدرت و تمرکز بر توسعه فناوریهای سلامت و تجاریسازی پژوهشها ادامه خواهد یافت.
این موفقیت ملی، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را در عرصه تحقیقات و فناوری ارتقا داده و گامی مؤثر در جهت تحقق دانشگاه نسل نو و پاسخگو به نیازهای نظام سلامت کشور به شمار میرود.