توصیه تکراری غرب به منطقه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های گذشته، غرب و جریان‌های رسانه‌ای وابسته تلاش کرده‌اند با تکرار گزاره‌ای ثابت، افکار عمومی منطقه را تحت تأثیر قرار دهند؛ گزاره‌ای که مدعی است حضور فعال در معادلات منطقه‌ای و حمایت از جبهه مقاومت، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.

این روایت از تهران تا سوریه، با ادبیات و بسته‌بندی‌های مختلف تکرار شده اما پیام آن تغییری نکرده است، عقب‌نشینی از نقش منطقه‌ای، شرط بهبود وضعیت داخلی. منتقدان این دیدگاه معتقدند چنین نسخه‌ای نه‌تنها مبتنی بر واقعیت‌های میدانی نیست، بلکه نادیده گرفتن تجربه کشورهایی است که با وجود عقب‌نشینی از سیاست‌های منطقه‌ای، همچنان با بحران‌های عمیق اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند.