باشگاه خبرنگاران جوان - آذری مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: این پروژه در فضایی به مساحت سه‌هزار متر مربع و با اعتباری افزون بر ۹۳۰ میلیارد ریال در بخش‌های ایرساید و لندساید اجرا می‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و فنی را در بر می‌گیرد.

وی با تشریح اقدامات پروژه، افزود: اصلاح کانال‌ها، بهبود سیستم روشنایی، ساماندهی مسیر‌های دسترسی و زیرساخت‌های سقف، نوسازی سیستم اعلان حریق و سیستم صوتی، اصلاح و ارتقای سیستم تهویه مطبوع و افزایش Pier نگهداشت برای تأمین شرایط مناسب هوای محیط در تمامی فصول سال در ورودی ترمینال از ایرساید، از مهم‌ترین اقدامات این طرح است.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد درباره اهداف اجرای پروژه تصریح‌کرد: افزایش رفاه و آسایش مسافران، همسان‌سازی فضای ترانزیت با سالن عمومی، ارتقای ایمنی و ایجاد فضای مناسب همراه با زیبایی بصری، اهداف اصلی این پروژه بهسازی به شمار می‌رود.

منبع: روابط عمومی فرودگاه مهرآباد