شکست دشمن از ایران عاشورایی + فیلم

روایتی از یک فتنه که با بصیرت ایرانیان و رقم زدن حماسه ۹ دی خنثی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران در ۹ دی ۱۳۸۸ دور هویت ایرانی - اسلامی جمع شدند و فضای غبارآلوده فتنه را از کشور زدودند؛ هویتی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم نجات‌بخش ایران شد.

