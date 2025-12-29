شکست دشمن از ایران عاشورایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f9 \u062f\u06cc \u06f1\u06f3\u06f8\u06f8 \u062f\u0648\u0631 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc - \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062c\u0645\u0639 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0628\u0627\u0631\u0622\u0644\u0648\u062f\u0647 \u0641\u062a\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0632\u062f\u0648\u062f\u0646\u062f\u061b \u0647\u0648\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0645 \u0646\u062c\u0627\u062a\u200c\u0628\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n