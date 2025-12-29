باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا، برودت یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز ۹ دی ماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

ایلام

مدارس و مراکز آموزشی این استان در روز سه‌شنبه (۹ دی) به دلیل پیش‌بینی بارش برف و یخبندان غیر حضوری شد.

آذربایجان‌غربی

استانداری آذربایجان‌غربی گفت: به‌علت بارش برف، تمام مدارس شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد غیرحضوری است.

چهارمحال و بختیاری

مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری گفت: فردا به‌علت بارش برف، مدارس ابتدایی بروجن، بن، سامان و کوهرنگ غیرحضوری است و کلاس‌های مقاطع متوسطۀ اول و دوم با یک ساعت تأخیر آغاز و یک ساعت زودتر تعطیل می‌شود.

همچنین تمام مدارس شهرکرد، فارسان، کیار، اردل و فرخشهر هم با یک ساعت تأخیر باز می‌شود.

آذربایجان شرقی

اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، در منطقه بستان آباد، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدائی روز سه‌شنبه ۹ دی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

همدان

روابط عمومی استانداری همدان: با توجه به شرایط جوی حاکم و بارش برف و کاهش محسوس دما، تمامی کودکستان‌های استان همدان در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ تعطیل است.

همچنین فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان نیز در همین روز در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار می‌شود.

کردستان

براساس تصمیم ستادهای مدیریت بحران فرمانداری‌ها، فعالیت مدارس در برخی شهرستان‌ها و مناطق استان در روز سه‌شنبه ۹ دی ماه به صورت مجازی و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد.

سمنان

اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سمنان اعلام کرد: به دلیل برودت هوا و یخ‌زدگی معابر، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهر مجن در شهرستان شاهرود فردا سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ غیرحضوری شد.

البرز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از تعطیلی مهدهای کودک‌ و پیش‌دبستانی‌های این شهرستان طالقان به واسطه برودت هوا فردا سه شنبه نهم دی ماه خبر داد و گفت: مدارس ابتدایی این شهرستان نیز غیرحضوری خواهند بود.

مرکزی

بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان مرکزی، باتوجه به وضعیت جوی استان در فردا (سه‌شنبه)، مدارس برخی از شهرستان‌های استان مرکزی غیرحضوری و برخی با تاخیر برگزار می‌شود.