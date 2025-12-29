در پی کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی در سال ۲۰۲۵، وزارت امور خارجه آمریکا از تعهد ۲ میلیارد دلاری جدید برای کمک به ده‌ها میلیون نفر در معرض گرسنگی و بیماری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده متعهد شده ۲ میلیارد دلار کمک نجات‌بخش به ده‌ها میلیون نفر که در سال آینده در چندین کشور با گرسنگی و بیماری مواجه هستند، ارائه دهد. این تعهد پس از کاهش‌های عمده کمک‌های خارجی توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

ایالات متحده امسال هزینه‌های کمک‌رسانی خود را به شدت کاهش داد، و اهداکنندگان پیشرو غربی مانند آلمان نیز با تغییر جهت به سمت افزایش هزینه‌های دفاعی، کمک‌های خود را کم کردند که منجر به بحران شدید بودجه برای سازمان ملل شد.

وزارت امور خارجه  آمریکا گفت میلیارد‌ها دلار کمک تعهدشده توسط ایالات متحده در روز دوشنبه، توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) نظارت خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام را یک مدل جدید کمک‌رسانی توصیف کرد که با سازمان ملل توافق شده و هدف آن کارآمدتر کردن تأمین مالی و تحویل کمک‌ها است.

داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد مجموع کمک‌های بشردوستانه آمریکا به سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۳۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که معادل حدود ۱۴.۸ درصد از کل کمک‌های جهانی است. این رقم به شدت از ۱۴.۱ میلیارد دلار در سال قبل و اوج ۱۷.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کمتر است. اوایل دسامبر، سازمان ملل درخواست کمک ۲۳ میلیارد دلاری برای سال ۲۰۲۶ را برای رسیدن به ۸۷ میلیون نفر در معرض خطر آغاز کرد - این مبلغ نصف ۴۷ میلیارد دلار درخواستی برای سال ۲۰۲۵ است که نشان‌دهنده کاهش شدید حمایت اهداکنندگان علیرغم نیاز‌های بی‌سابقه جهانی است.

تام فلچر، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، گفته است که پاسخ بشردوستانه سازمان ملل بیش از حد گسترده و کم‌بودجه است، به این معنی که «انتخاب‌های بی‌رحمی» برای اولویت‌بندی نیازمندترین افراد باید انجام شود. فلچر روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که تعهد آمریکا یک «سرمایه‌گذاری برجسته در بشریت» است و افزود که این اقدام رای اعتمادی به اصلاحات بشردوستانه سازمان ملل است.

منبع:  رویترز

برچسب ها: سازمان ملل ، کمک بشر دوستانه
