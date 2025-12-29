استاندار کردستان گفت: راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان بر اثر بارش سنگین برف مسدود است و تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرش لهونی گفت: بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید ۳۰۰ روستای استان با قطعی برق مواجه‌اند.

وی ادامه داد: مدارس و دانشگاه‌های استان فردا و پس فردا غیر حضوری خواهد بود و ادارات با ۲ تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه امدادرسانی‌ها با اولویت در دستور کار مجموعه‌های امدادی است، عنوان کرد: بسیاری از مسیر‌های مواصلاتی با اختلال تردد همراه است و تمام ادارات و نیرو‌های نظامی و انتظامی برای امدادرسانی و کمک یه مسافران گرفتار در برف بسیج شده‌اند.

لهونی گفت: از مردم درخواست می‌شود از تردد‌های غیر ضروری خودداری کنند.

منبع: استانداری استان