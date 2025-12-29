باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» ارتش چین در اطراف تایوان +فیلم

ارتش چین از برگزاری رزمایش گسترده «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در حوالی جزیره تایوان خبر داد و اعلام کرد این رزمایش هشداری صریح به نیروهای جدایی‌طلب تایوان و مداخله‌گران خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش چین با اجرای رزمایش نظامی «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در مناطق پیرامونی جزیره تایوان، سطح جدیدی از آمادگی نظامی خود را به نمایش گذاشت. مقامات نظامی چین اعلام کردند این رزمایش با هدف افزایش توان بازدارندگی و حفظ تمامیت ارضی این کشور برگزار شده است.

به گفته ارتش چین، این مانور نظامی پیامی روشن برای نیروهای جدایی‌طلب تایوان و همچنین بازیگران خارجی است که با مداخله در امور داخلی چین، ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. پکن تأکید کرده است که هرگونه اقدام برای تغییر وضعیت موجود در تایوان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

مطالب مرتبط
رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» ارتش چین در اطراف تایوان +فیلم
young journalists club

آمادگی برای مقابله با حمله احتمالی ملخ صحرایی + فیلم

رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» ارتش چین در اطراف تایوان +فیلم
young journalists club

زنگ خطر در پنتاگون: جنگنده‌های چین بازار آمریکا را تهدید می‌کند

رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» ارتش چین در اطراف تایوان +فیلم
young journalists club

چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تقلای شبکه اسرائیلی اینترنشنال برای مهندسی اعتراضات و زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران! + فیلم
۱۶۴۷

تقلای شبکه اسرائیلی اینترنشنال برای مهندسی اعتراضات و زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران! + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
مردی که تل‌آویو را بیش از بیست سال در حالت هشدار نگه داشت + فیلم
۹۴۵

مردی که تل‌آویو را بیش از بیست سال در حالت هشدار نگه داشت + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
ادامه بارش برف و باران + فیلم
۸۳۵

ادامه بارش برف و باران + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم
۴۸۵

مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
خریداران اموال سرقتی + فیلم
۴۷۴

خریداران اموال سرقتی + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.