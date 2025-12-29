رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» ارتش چین در اطراف تایوان +فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش چین با اجرای رزمایش نظامی «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در مناطق پیرامونی جزیره تایوان، سطح جدیدی از آمادگی نظامی خود را به نمایش گذاشت. مقامات نظامی چین اعلام کردند این رزمایش با هدف افزایش توان بازدارندگی و حفظ تمامیت ارضی این کشور برگزار شده است.

به گفته ارتش چین، این مانور نظامی پیامی روشن برای نیروهای جدایی‌طلب تایوان و همچنین بازیگران خارجی است که با مداخله در امور داخلی چین، ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. پکن تأکید کرده است که هرگونه اقدام برای تغییر وضعیت موجود در تایوان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.