در جریان دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در فلوریدا، رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای اطلاع از تلاش‌های ایران برای تقویت قابلیت‌های هسته‌ای برای ایران خط و نشان کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در اقامتگاهش مار-آ-لاگو در وست پالم بیچ فلوریدا استقبال کرد.

دو طرف در مورد مراحل بعدی آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در غزه، و همچنین تحولات اخیر مربوط به ایران و لبنان گفت‌و‌گو می کنند.

این پنجمین دیدار آنها در سال جاری و اولین دیدار پس از به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل است - سرزمینی که ادعای استقلال از سومالی دارد و ترامپ از به رسمیت شناختن آن خودداری کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار ضمن تملق گویی برای نتانیاهو بار دیگر به لفاظی علیه ایران پرداخت و تهدیدات پوچ خود برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. او ادعا کرد که از گزارش‌هایی مبنی بر تلاش‌های ایران برای تقویت مجدد قابلیت‌های هسته‌ای خود مطلع شده و گفت که واشنگتن در این صورت «فوراً» واکنش نشان خواهد داد.

ترامپ در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل، در فلوریدا، همچنین فاش کرد که در صورت ادامه تولید موشک توسط تهران، واشنگتن از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهد کرد.

ترامپ بار دیگر موضوع توافق با ایران را پیش کشید و مدعی شد: «شنیده‌ام که ایران می‌خواهد توافق کند - اگر آنها می‌خواهند توافق کنند، این خیلی هوشمندانه‌تر است. می‌دانید، آنها می‌توانستند دفعه قبل، قبل از اینکه ما یک حمله بزرگ را پشت سر بگذاریم، توافق کنند.»

ترامپ: حماس باید برای پیشرفت توافق خلع سلاح شود 

دونالد ترامپ گفت که «باید خلع سلاح حماس صورت گیرد» تا توافق آتش‌بس غزه به مرحله بعدی خود پیش برود.

ترامپ در گفتگوی مطبوعاتی با نتانیاهو ابراز امیدواری کرد که این توافق «در سریع‌ترین زمان ممکن» وارد مرحله دوم خود شود. او سپس از نتانیاهو تمجید کرد و ادعا کرد که اگر اسرائیل در بحران جاری خاورمیانه نخست‌وزیر دیگری داشت، «وجود نمی‌داشت.»

پیش از این، ترامپ به حماس هشدار داده بود که خلع سلاح شود وگرنه «ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد». در همین حال گزارش شده است که این سازمان ممکن است برای پیشرفت توافق به مرحله دوم، چنین اقدامی را در نظر بگیرد.

ترامپ درباره عفو نتانیاهو گفت: «به‌نظر من نتانیاهو عفو خواهد شد؛ او نخست‌وزیرِ دورانِ جنگ است، چطور ممکن است به او عفو ندهند؟  با هرتزوگ صحبت کردم و او به من گفت که این موضوع در حال بررسی است، این اتفاق خواهد افتاد.»

ترامپ گفت که امیدوار است نتانیاهو با سوریه «کنار بیاید».

او گفت: «امیدوارم او با سوریه کنار بیاید، زیرا رئیس جمهور جدید سوریه بسیار سخت تلاش می‌کند تا کار خوبی انجام دهد. واقعاً همینطور است. می‌دانم که او آدم سرسختی است و قرار نیست یک پسر بچه‌ی ساده‌لوح را برای رهبری سوریه انتخاب کنید. این تنها چیزی است که می‌خواهم بگویم.» ترامپ افزود: «بنابراین امیدوارم که آنها با هم کنار بیایند. چون، می‌دانید، من تحریم‌های سوریه را لغو کردم، چون در غیر این صورت آنها شانسی نداشتند. ما می‌خواهیم سوریه زنده بماند؛ بنابراین ما قرار است در مورد سوریه هم صحبت کنیم.»

نخست وزیر اسرائیل هم تأکید کرد که کشورش «هرگز دوستی» مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده «در کاخ سفید نداشته است.»

منبع: اسکای نیوز

