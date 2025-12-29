مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: طی اقدام عملیاتی توسط پرسنل توزیع برق و امنیتی انتظامی شهرستان سراوان و زاهدان، ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در این مناطق کشف و ضبط شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجید رضوانی بیان کرد: این تعداد دستگاه از سه منزل مسکونی در سطح این مناطق کشف و ضبط شد.

 وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای مصرف دستگاه‌های ماینر و فشار مضاعف به شبکه توزیع برق، کشف مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز از برنامه‌های مهم این شرکت است.  

 مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه توزیع برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به مشترکان می‌شود.

 وی با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمز ارز دارد، گفت: مشترکین محترم می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر به آدرس    https://www.tavanir.org.ir/samaat، تماس با دفتر حراست شرکت توزیع برق استان به شماره ۳۱۱۳۷۱۰۴ و سامانه مرکز اتفاقات برق استان ۱۲۱ ثبت و از مزایای دریافت پاداش نقدی طبق دستورالعمل شرکت توانیر بهره‌مند شوند.

منبع شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، شرکت توزیع برق
خبرهای مرتبط
کشف هشت دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان سراوان
مالک ماینرهای غیر مجاز در قم مجازات شد
۲۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در زاهدان کشف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رکورد سرعت وزش باد در سواحل مکران شکسته شد
پیشگیری از جرایم انتخاباتی اولویت دستگاه قضایی استان است
آخرین اخبار
پیشگیری از جرایم انتخاباتی اولویت دستگاه قضایی استان است
رکورد سرعت وزش باد در سواحل مکران شکسته شد
کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان سراوان و زاهدان
اولین بارش زمستانه سیستان و بلوچستان رقم خورد