کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان سراوان و زاهدان

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجید رضوانی بیان کرد: این تعداد دستگاه از سه منزل مسکونی در سطح این مناطق کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای مصرف دستگاه‌های ماینر و فشار مضاعف به شبکه توزیع برق، کشف مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز از برنامه‌های مهم این شرکت است.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه توزیع برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به مشترکان می‌شود.

وی با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمز ارز دارد، گفت: مشترکین محترم می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat، تماس با دفتر حراست شرکت توزیع برق استان به شماره ۳۱۱۳۷۱۰۴ و سامانه مرکز اتفاقات برق استان ۱۲۱ ثبت و از مزایای دریافت پاداش نقدی طبق دستورالعمل شرکت توانیر بهره‌مند شوند.

