سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ولودیمیر زلنسکی را متهم کرد که از مسئولیت «جنایات» از جمله حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه ولادیمیر پوتین شانه خالی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت رهبری اوکراین به دلیل «جنایات» ادعایی از جمله حمله پهپادی شب گذشته به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور در منطقه نووگورود، پاسخگو خواهد بود.

زاخارووا در بیانیه‌ای در کانال رسمی تلگرام خود، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که سعی دارد از مسئولیت شانه خالی کند. او ادعا‌های قبلی زلنسکی درباره رویداد‌های بوچا، ادعای ربودن کودکان توسط روسیه، و اتهاماتی مبنی بر امتناع مسکو از مذاکرات صلح را «دروغ» خواند.

اظهارات او پس از اعلام لاوروف مبنی بر اینکه اوکراین یک حمله «تروریستی» با استفاده از ۹۱ پهپاد علیه اقامتگاه پوتین انجام داده، مطرح شد.

