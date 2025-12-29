باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست اضطراری مدیریت بحران استان که شامگاه دوشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، به درخواست استاندار، ارتش استان به منظور نجات مسافران گرفتار در برف و کولاک شدید در مسیر سه راه تکاب به سمت سقز (ایرانخواه) به کمک دستگاههای امدادرسان استان آمد.
آرش زرهتن لهونی در این جلسه که با حضور وبیناری فرمانداران شهرستانهای تابعه برگزار شد، با اشاره به اینکه مسیر ۴۰۰ روستا مسدود، برق ۳۰۰ روستا و ارتباط مخابراتی ۹۱ روستا هم قطع است، تاکید کرد: ۹۱ روستایی که با مشکل قطع ارتباط مخابراتی مواجه هستند باید پس از نجات مسافران گرفتار در برف در اولویت امدادرسانی و بازگشایی قرار گیرند.
وی افزود: بازگشایی مسیرهای روستایی بعد از بازگشایی مسیرهای اصلی انجام خواهد شد و پس از عبور از این شرایط بحرانی دلایل قطع برق روستاها نیز بررسی خواهد شد و باید توسط شرکت برق و توانیر اصلاح و بهسازی شود.
فراخوان تجهیزات و ماشینآلات بخش خصوصی برای کمک به برفروبی جادهها
به دستور استاندار کردستان، و با استناد به ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران، کلیه ماشینآلات و تجهیزات بخش خصوصی برای برفروبی جادهها و گردنهها فراخوان شدند.
زرهتن لهونی اعلام کرد: نیاز است بخش خصوصی برای مدیریت شرایط اضطراری با فرمانداران هماهنگی و همکاری لازم را به عمل آورد و دولت نیز متعهد به پرداخت هزینههای بخش خصوصی از محل اعتبارات مدیریت بحران است.
وی افزود: در صورت نیاز از استانهای معین نیز درخواست کمک خواهیم کرد.
تعطیلی مدارس و دانشگاهها
با تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و موافقت استاندار، تمام مدارس و دانشگاههای استان روزهای سه شنبه و چهارشنبه، دورکار و ادارات و بانکها با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار میکنند.
زرهتن لهونی همچنین دستور داد شهرداریها نمکپاشی معابر را در دستور کار قرار دهند تا ترددهای درون شهری دچار مشکل نشود.
وی در پایان از دستگاههای امدادرسان، خدماتی، ارتش و سپاه که در مدیریت این بحرانهمکاری داشتند قدردانی کرد.
منبع: استانداری استان