سد روستای خمینیشهر بخش گوهران بشاگرد در شرق استان هرمزگان طی بارندگیهای شبانه روز گذشته سرریز شد.
همچنین در این بارندگی رودخانه فصلی «تیدر» از توابع بخش گوهران بشاگرد نیز طغیان کرده است.
شهرستان بشاگرد یکی از کانونهای اصلی و پربارشترین نقاط استان هرمزگان در طول سال است که بینِ استانهای هرمزگان و کرمان و سیستان و بلوچستان محصور بوده و با مساحت ۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و در فاصله ۲۶۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و شامل ۲ شهر ( گوهران و سردشت) و سه بخش (مرکزی، گوهران و گافر و پارمون) است.
