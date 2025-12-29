سد روستای خمینی‌شهر بخش گوهران بشاگرد در شرق هرمزگان سرریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سد روستای خمینی‌شهر بخش گوهران بشاگرد در شرق استان هرمزگان طی بارندگی‌های شبانه روز گذشته سرریز شد.

همچنین در این بارندگی رودخانه فصلی «تیدر» از توابع بخش گوهران بشاگرد نیز طغیان کرده است.

شهرستان بشاگرد یکی از کانون‌های اصلی و پربارش‌ترین نقاط استان هرمزگان در طول سال است که بینِ استان‌های هرمزگان و کرمان و سیستان و بلوچستان محصور بوده و با مساحت ۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و در فاصله ۲۶۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و شامل ۲ شهر ( گوهران و سردشت) و سه بخش (مرکزی، گوهران و گافر و پارمون) است.

ایرنا

برچسب ها: سرریز سد ، بارش باران
خبرهای مرتبط
افزایش ذخایر آبی سدهای هرمزگان؛ بارندگی‌های اخیر جان تازه‌ای به منابع آب داد
سد شمیل و نیان ۱۰۰ درصد آبگیری شد
مدیریت سیلاب در سد استقلال با گشایش دریچه‌های تحتانی / هشدار نسبت به طغیان رودخانه میناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان؛ تردد شناورها محدود شد
آبخیزداری؛ سپر مؤثر مهار سیلاب و تقویت منابع آبی بستک
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
آخرین اخبار
بی‌توجهی به سوخت یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی، گردشگری و صادرات را زمین‌گیر کرده است
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
بخش خصوصی ایران را در جنگ اقتصادی سرپا نگه داشته است
آبخیزداری؛ سپر مؤثر مهار سیلاب و تقویت منابع آبی بستک
ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان؛ تردد شناورها محدود شد
زیر آب رفتن منازل مسکونی شهروندان در روستای شمع تل شهرستان جاسک + فیلم
سرریز شدن سد «خمینی شهر» و طغیان رودخانه «تیدر» بشاگرد در شرق هرمزگان
خطر سیلاب ،تخلیه روستاهای سیریک