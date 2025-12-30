منازل مسکونی شهروندان در روستای شمع تل شهرستان جاسک امروز دچار آبگرفتگی شد.

بر اثر بارندگی دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴، موج دوم بارش ها در شهرستان جاسک باعث زیر آب رفتن منازل مسکونی اهالی روستای شمع تل دهستان گابریک شد.

در پی سهل انگاری و بی تفاوتی مسئولین شهرستان در ایجاد سیل بند، این روستا که در هفته گذشته نیز دچار خسارت سیل شده بود، دوباره با موج دوم بارش ها نیز منازل به زیر آب رفتند.



اهالی این روستا می گویند که قرار بود با اعزام لودر توسط مسئولان، سیل بند روستا ترمیم و بازسازی شود که با سوءمدیریت فرمانداری و ارگان های مربوطه، این اقدام انجام نشده است.



براساس ویدئوی رسیده، این روستا هم اکنون در زیر آب است و خسارت زیادی به منازل مسکونی و زندگی اهالی وارد شده است.





