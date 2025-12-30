باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه ساعت ۱۵ پذیرای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ورزشگاه یادگار امام تبریز است.
تیمهای تراکتور و ملوان در شرایطی به مصاف یکدیگر میروند که اختلاف امتیازی آنها با یکدیگر فقط یک امتیاز است. تراکتور ۲۲ امتیازی در رده پنجم جدول لیگ قرار دارد و ملوان ۲۱ امتیازی در جایگاه هشتم ایستاده است.
تراکتوریها با تساوی هفته گذشته برابر تیم شمس آذر قزوین فاصلهشان با صدر جدول ۸ امتیاز شد و از کورس مدعیان قهرمانی عقب ماندند.
البته بعد از این بازی مالک باشگاه تراکتور طی بیانیهای تند اعلام کرد که اگر مهدی تاج توان اداره فوتبال را ندارد، کنار برود. علاوه بر این، زنوزی در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس باعث تحریک تماشاگران میشوند تا شعارهای قومیتی به ما بدهند.
شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان بندر انزلی هستند تا فاصله خود را با صدر جدول کاهش بدهند و با برد به تعطیلات نیم فصل بروند.
اسکوچیچ سرمربی تراکتور به علت محرومیت نمیتواند روی نیمکت تیمش بنشیند و باید از روی سکوها نظاره گر بازی باشد.
در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته توانست تیم آلومینیوم اراک را در خانه اش با یک گل شکست بدهد و با ۲۱ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار بگیرد.
قوهای سپید انزلی هرگز در تبریز موفق به شکست تراکتور نشدهاند و در ۵ دیدار آخر خود در این شهر، تنها یک بار شکست نخورده است. آخرین برد ملوان مقابل تراکتور به ۱۵ سال قبل برمیگردد که در ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در لیگ دهم با سرمربیگری فرهاد پورغلامی توانستند تیم تراکتور را شکست بدهند.
به هر حال شاگردان مازیار زارع میخواهند طلسم نبردنهای تراکتور را در تبریز بشکنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور تبریزی دارند.
با وجود اینکه تیم تراکتور در لیگ برتر در تبریز هرگز به ملوان نباخته است، اما این تیم تبریزی یک خاطره تلخ هم از بازی با این تیم در خانه دارد. در نخستین دوره لیگ برتر سقوط تراکتور با تساوی ۲-۲ مقابل ملوان به لیگ دسته اول قطعی شد.
اسکوچیچ سرمربی تراکتور سابقه مربیگری در تیم ملوان را دارد و او میخواهد با بردن تیم سابقش اختلاف امتیازی با صدرنشین را کم کند و امیدوار به بازگشت تیمش در کورس قهرمانی در نیم فصل دوم باشد.
غلامرضا ثابت ایمانی و محمد علینژاد بازیکنان اصلی ملوان به دلیل محرومیت در این بازی غایب هستند.
این بازی تقابل استاد با شاگردش است که باید دید اسکوچیچ میتواند مچ مازیار زارع را بخواباند یا نه!