باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهادر عبدی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان در آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اوسمار از زمانی که به پرسپولیس آمده است، اولین حرکتش این بود که تا جایی که ممکن است، ۳ امتیاز‌های از دست رفته را برگرداند و شرایط پرسپولیس را در جدول رده بندی بهتر کند تا در نیم فصل دوم بتواند یکی، دو خرید خوب داشته باشد تا برای قهرمانی آماده باشد.

برد یک بر صفر پرسپولیس ارزشمند است

عبدی درباره اینکه برد‌های اقتصادی پرسپولیس را چطور می‌بیند، گفت: فکر می‌کنم مهمترین چیزی که الان پرسپولیس نیاز دارد این است که ۳ امتیاز بازی‌ها را بگیرد. شما می‌بینید که رقبای پرسپولیس برای قهرمانی هم به راحتی نمی‌توانند بازی‌ها را ببرند. لیگ امسال سخت است و تیم‌ها بسیار خوب هستند و کیفیت مسابقات بسیار به هم نزدیک است و فکر می‌کنم کار پرسپولیس در بردن یک برصفر خیلی ارزشمند است. اینکه نتیجه یک برصفر را حفظ کرد یکی از سخت‌ترین کار‌ها در فوتبال ایران است. هر لحظه ممکن است این نتیجه از دست برود، اما آن قدر بازیکنان پرسپولیس با نظم و انضباط فوتبال بازی می‌کنند که فکر می‌کنم نگرانی خاصی وجود ندارد.

پرسپولیس برد‌های پرگلی در نیم فصل دوم کسب می‌کند

او ادامه داد: یکی از دلایل اینکه پرسپولیس گل‌های کمی می‌زند این است که علیپور در خط حمله تنهاست و نقل و انتقالات پرسپولیس طوری پیش رفت که مهاجمی نبود که جذب شود تا به علیپور در خط حمله کمک کند. ان شا الله در نیم فصل دوم این اتفاق بیفتد و علیپور از لحاظ بدنی و ذهنی یک مقدار ریکاوری داشته باشد. مطمئن هستم که این نتایج یک بر صفر در نیم فصل دوم تبدیل به برد‌های پرگل می‌شود. الان نتیجه گرفتن خیلی مهم است، اما کنترل بازی در دست پرسپولیس است و این طور نیست که روی اتفاق برتری ایجاد کند و همیشه گردش توپ و جابه جایی اش خوب است. به نظرم نتیجه یک بر صفر نشان دهنده کیفیت خوب این تیم است.

رفیعی جزو بازیکنان خوب، باکیفیت و باثبات است

عبدی درباره اینکه عملکرد سروش رفیعی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: سروش هم جزو بازیکنان خوب، باکیفیت و باثبات لیگمان است. ما از زمانی که بازی می‌کردیم رفیعی بازیکن جوانی بود که چهره شد و سال هاست که بازی باکیفیتی دارد از خودش نشان می‌دهد. همه ما وقتی فوتبال بازی می‌کردیم با یکسری از مربیان راحت بودیم و بهترین پتانسیل خودمان را با آن مربی می‌توانستیم نشان بدهیم. من با علی دایی، مهدی تارتار و فرهاد کاظمی کار کردم. به هر حال هر کسی با یک مربی کیفیت خودش را نشان می‌دهد. امیدوارم روند خوب رفیعی ادامه دار باشد و در نهایت او به همراه پرسپولیس بتواند قهرمان شود.

بیفوما و اورونوف عملکرد خوبی در بازی با مس رفسنجان داشتند

بازیکن سابق پرسپولیس درباره عملکرد بیفوما و اورونوف بیان کرد: اورونوف بهترین خارجی هست که در تاریخ فوتبالمان به ایران آماده است. بیفوما هم در نیمه اول بازی با مس رفسنجان خوب بازی کرد و به خاطر مصدومیت و یا تصمیم فنی در نیمه دوم بازی عوض شد. بیفوما توپ زیادی دریافت کرد و در صحنه‌ها بود و مشارکت خوبی در بازی داشت. به نظرم این ۲ بازیکن در نیمه اول بازی عملکرد خوبی داشتند و ان شا الله در ادامه بتوانند بیشتر به پرسپولیس کمک کنند.

استراتژی اوسمار در گرفتن حداکثر امتیازات خوب است

عبدی درباره اینکه به نظر می‌رسد پرسپولیس به علت کمبود بازیکن نمی‌تواند موقعیت گلزنی زیادی روی دروازه حریفان خود ایجاد کند، گفت: من فکر می‌کنم این انتخاب پرسپولیس بود. وقتی حریف ۱۰ نفره شد، سرخپوشان دیگر احتیاج نداشتند که به آب و تاب بزنند و خودشان را خسته‌تر کنند و انرژی از دست بدهند و فکر می‌کنم بازی منطقی را ارائه دادند. آن چنان پرسپولیس به تفاضل گل احتیاج ندارد و مسلما اوسمار اولین نفری هست که دوست دارد تیمش بازی را ۵ بر صفر ببرد، اما استراتژی که این مربی در نظر گرفته، خوب است و گرفتن حداکثر امتیازات و تقویت تیم در نیم فصل در دستور کار اوسمار قرار دارد.

پرسپولیس ذخیره‌های خوبی در اختیار دارد

او خاطر نشان کرد: بازیکنان خوبی مثل پور علی گنجی و فرشاد احمد زاده روی نیمکت داریم. درست است تیم پرسپولیس احتیاج به مهاجم دارد و در نیم فصل هم به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم الان پرسپولیس ذخیره‌های خوبی دارد و تنها کاری که باید کنیم این است که به اوسمار، باشگاه و مدیریت اعتماد کنیم و منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

پرسپولیس با خرید ۲ بازیکن مدعی اول قهرمانی خواهد بود

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد سرخپوشان را در نیم فصل اول چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: من فکر می‌کنم جایگاهی که پرسپولیس در جدول رده بندی دارد نشان داده که عملکرد خوبی در نیم فصل اول داشته است. حالا به استثنای چند بازی اول که هاشمیان هم برای تیم پرسپولیس زحمت زیادی کشید. او مربی بادانش و باشخصیت و آینده دار است و قرار نیست وقتی شرایط برای یک مربی خوب رقم نخورد در جای دیگر هم همین صورت باشد. من برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنم. به نظرم پرسپولیس با خرید یکی، ۲ بازیکن مدعی اول قهرمانی در نیم فصل دوم باشد.

پرسپولیس به یک مهاجم نوک نیاز دارد

او درباره اینکه پرسپولیس در چه پست‌هایی باید پرسپولیس خرید کند، گفت: به نظرم اول باید ببینیم که اوسمار چه چیزی در ذهنش هست و با چه سیستمی می‌خواهد کار کند و به دنبال چه اهدافی در ترکیبش است. ما یک مهاجم نوک که بتواند با علیپور زوج خوبی تشکیل بدهند، نیاز داریم. بعد از آن باید به تصمیمات اوسمار اعتماد کنیم.

باید به براجعه و اوریه در دفاع راست اعتماد کنیم

عبدی درباره اینکه پرسپولیس از جناحین حملات زیادی نمی‌کند، بیان کرد: پرسپولیس سرژ اوریه را برای دفاع راست خریداری کرد. اوریه در فرم بدنی خوبی نیست، اما به عنوان یک بازیکن بزرگ وارد کشورمان شده است. اینطور نیست که سرخپوشان در پست دفاع راست کسی را نخریده باشند. براجعه هم در این پست هست و او جوان است و باید به او فرصت بدهیم و وقتی تیم نتیجه می‌گیرد بهتر است فشار بر روی او نگذاریم و بگذاریم او کارش را انجام بدهد. شاید اوسمار از وضعیت دفاع‌های چپ و راست راضی باشد و باید به این بازیکنان اعتماد کنیم و ان شا الله بهترین اتفاق‌ها برای تیم بیفتد.

وظیفه ما حمایت از اوسمار است

سرمربی تیم جوانان پرسپولیس درباره اینکه اوسمار زیاد از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کند ومیانگین سنی تیم بالا هست، گفت: با توجه به اینکه خودم مربی هستم و سعی می‌کنم بهترین تصمیم برای تیمم بگیرم. همچنین فکر می‌کنم در جایگاهی نیستم که به اوسمار پیشنهادی بدهم که چه بازیکنی بماند و چه بازیکنی برود. از وقتی برانکو آمد و پرسپولیسی ها به او اعتماد کردند جواب بدی نگرفتند و تاکنون هم به اوسمار اعتماد کرده و جواب خوبی گرفتند و با قهرمانی همراه بود. به نظرم وظیفه ما این هست که فقط حمایت کنیم و به ایشان اعتماد کنیم. سرمربی همیشه سعی می‌کند بهترین بازیکنان را بازی بدهد و مطمئن باشید که بهترین ترکیب را در زمین مسابقه می‌چیند.