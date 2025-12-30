باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
استقبال چشمگیر جوانان همدان از مراسم اعتکاف + فیلم

ستاد مردمی اعتکاف استان همدان از استقبال چشمگیر جوانان همدان از مراسم اعتکاف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صلواتیان، دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان همدان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد استقبال چشمگیر جوانان همدان از مراسم اعتکاف گفت.

 

 

 

