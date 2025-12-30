دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده یک اسکله ادعایی مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را هدف قرار داده و نابود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده یک اسکله پهلوگیری قایق‌هایی را که به گفته او برای قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا استفاده می‌شد، هدف قرار داده و نابود کرده است؛ اقدامی که می‌تواند نخستین حمله زمینی در چارچوب کارزار نظامی ادعایی آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین به شمار رود.

تأیید این حادثه از سوی ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که او فشار‌ها علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، را افزایش داده است؛ مادورو ترامپ را متهم کرده که به دنبال تغییر رژیم در این کشور است.

ترامپ در حالی که در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بود، به خبرنگاران گفت: «انفجار بزرگی در منطقه اسکله‌ای رخ داد که در آن قایق‌ها را با مواد مخدر بارگیری می‌کردند.»

او افزود: «ما همه قایق‌ها را هدف قرار دادیم و حالا خود آن منطقه را هم زدیم؛ آنجا محل اجرای عملیات بود، جایی که کار را انجام می‌دادند؛ و حالا دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.»

رئیس‌جمهور آمریکا مشخص نکرد که این عملیات توسط ارتش انجام شده یا سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، و همچنین محل دقیق حمله را اعلام نکرد و تنها گفت که این اقدام «در امتداد ساحل» صورت گرفته است.

در پاسخ به این پرسش که آیا اخیراً با مادورو گفت‌و‌گو کرده است یا نه — پس از تماس تلفنی قبلی در ماه نوامبر — ترامپ گفت آنها «اخیراً» صحبت کرده‌اند، اما افزود: «چیز زیادی از آن درنمی‌آید.»

از ترامپ خواسته شده بود درباره اظهارات کوتاهی که در یک مصاحبه رادیویی پخش‌شده در روز جمعه مطرح کرده بود و به نظر می‌رسید برای نخستین بار به یک حمله زمینی اشاره دارد، توضیح بیشتری بدهد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با جان کاتسیماتیدیس، میلیاردر و حامی خود، در رادیوی WABC نیویورک گفته بود: «آن‌ها یک کارخانه بزرگ یا یک تأسیسات بزرگ دارند؛ جایی که کشتی‌ها از آنجا حرکت می‌کنند.»

او ادامه داد:«دو شب پیش آن را از کار انداختیم؛ بنابراین ضربه بسیار سختی به آنها زدیم.»

ترامپ در آن مصاحبه نیز مشخص نکرد که این تأسیسات در کجا قرار داشته یا جزئیات بیشتری ارائه نداد.

دولت ونزوئلا تاکنون هیچ واکنش رسمی‌ای به این موضوع نشان نداده است.

پنتاگون پیش‌تر پرسش‌ها را به کاخ سفید ارجاع داده بود و کاخ سفید نیز به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهارنظر پاسخی نداد.

ترامپ طی هفته‌های گذشته بار‌ها تهدید کرده بود که حملات زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر در منطقه «به‌زودی» آغاز خواهد شد، اما این مورد نخستین نمونه آشکار از چنین اقدامی به نظر می‌رسد.

نیرو‌های آمریکایی همچنین از ماه سپتامبر تاکنون حملات متعددی را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این حملات ممکن است مصداق «قتل‌های فراقضایی» باشد؛ اتهامی که واشنگتن آن را رد می‌کند.

دولت ترامپ هم‌زمان فشار‌ها بر مادورو را افزایش داده و رئیس‌جمهور ونزوئلا را متهم کرده است که خود یک کارتل مواد مخدر را اداره می‌کند و همچنین محاصره نفتکش‌ها را علیه این کشور اعمال کرده است.

منبع: رویترز

Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دوران بزن در رو تمام شده ،مادورو هم باید بزند و الا ترامپ رهایش نمی کند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ترامپ سالخورده و خودشیفته ..جرات نداره .اگر هم چرند میگه .بخاطر اطرفیانش است که هندوانه زیر بغلش میگذارند
ازش تعریف و تمجید میکنند که اخراج نشوند
هر کس علیه او نطق در کند ِاخراج میشه
ترامپ سنگی در اب پرت میکند و منتظر امواج تولید شده ..می ماند
اگر کشوری به حمایت ونزویلا بر نیایند .قلپی غارت میکند .منابع طبیعی شون را
۱۱
۱۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اینکه میگفت من الهه صلحم
۱۱
۱۸
پاسخ دادن
