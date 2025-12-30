بر اساس اظهارات یک نماینده، دولت در تلاش است تا با ارائه لایحه مالیات بر مجموع درآمدها، ساختار توزیع یارانه‌ها را بر اساس اصل توانایی پرداخت اصلاح کند و این امر نیازمند یکپارچه‌سازی در قانون مالیات مستقیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک گفت‌وگوی رادیویی، درمورد چالش‌های مربوط به تعیین یارانه و افراد واجد شرایط دریافت آن گفت: در اصلاحات مربوط به یارانه‌ها، نکته کلیدی دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه به سامانه‌های اطلاعاتی متعدد است که بخشی از ثروت افراد در قالب سهام، خودرو، واحد مسکونی، زمین و همچنین سپرده‌های بانکی خلاصه می‌شود و بخش دیگری از ثروت نیز، ناشی از درآمد‌هایی است که افراد کسب می‌کنند و درآمد هم، به ثروت تبدیل می‌شود.

قادری ادامه داد: در محاسبه‌ها باید امکان تبدیل ثروت به درآمد و بالعکس کاملاً مشخص شده و باید بر مبنای ملاک و معیار‌های مشخص و تعریف شده‌ای تعیین شود که فرد در کدام دهک قرار می‌گیرد و آیا مستحق دریافت یارانه است یا باید از او مالیات گرفته شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه، تاکنون اقدام جدی از طرف وزارت تعاون انجام نشده است و آن‌ها تنها، اطلاعات ناقصی را در اختیار دارند که مبنای عمل قرار می‌گیرد و این باعث اعتراض‌های مردمی شده است و انعطاف نداشتن وزارت تعاون و به طور مناسب، پاسخگو نبودن به اعتراض‌ها مشکلات را تشدید کرده است. به همین دلیل، وزارت رفاه باید اطلاعاتش به‌روز باشد و اگر فردی ادعا می‌کند که دهکش به طور اشتباه اعلام شده است باید به راحتی و با شاخص‌های موجود به او پاسخ دهد و اطلاعات را ارائه کند تا قانع شود.

قادری ادامه داد: متأسفانه، اطلاعات کاملی وجود ندارد و صرفاً بر اساس برخی از سامانه‌های اطلاعاتی عمل می‌شود در حالی که نیاز است از همه سامانه‌های اطلاعاتی به درستی استفاده شده تا کل دارایی و ثروت افراد محاسبه شود.

نکته دیگر، تفاوت در هزینه‌های زندگی و ارزش دارایی‌ها در شهر‌های مختلف است که باید در ملاحظه‌های وزارت رفاه گنجانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درمورد این موضوع که اخیراً اشاره‌ای به تدوین آیین نامه‌ای در دولت شده است که سطوح درآمدی برای دریافت یارانه مشخص شده و شاید دهک‌های هشتم و نهم از دریافت یارانه حذف شوند. این سیاست جدید مبتنی بر چه واقعیتی است؟ گفت: این یک سیاست تازه است که مبتنی بر داده‌های عددی است و دولت در حال پیگیری است که مالیات بر مجموع درآمد‌های فرد را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید به مجلس ارائه کند.

قادری ادامه داد: نکته‌ای که باید روشن شود این است که منظور از مالیات بر مجموع درآمدها، مالیات بر پس انداز نیست، اما درآمدی که از محل پس انداز به دست می‌آید اگر در مجموع درآمد فرد قرار گیرد و از یک سطحی بالاتر برود مشمول مالیات می‌شود.

این پایه مالیاتی کاملاً متفاوتی است که در آن مجموع درآمد‌هایی که فرد از جا‌های مختلف دریافت می‌کند از جمله؛ حقوق، سود سرمایه گذاری و... تجمیع شده و بر اساس آن تصمیم گیری می‌شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این رویکرد با اصل توانایی پرداخت که می‌گوید افراد توانمندتر باید بار بیشتری از هزینه‌های دولت و جامعه را به دوش بکشند کاملاً انطباق دارد.

بنده فکر می‌کنم که اصلاح قانون مالیات مستقیم باید تکلیف یارانه‌ها و مالیات را به صورت یکپارچه مشخص کند.

به به،چه طرح خوبی،از انجا که هزینه زندگی در تهران بالاتر از شهرستانهاست،به انها یارانه بیشتری میگیرند،یعنی امکانات بیشتر،رفاه بیشتر و یارانه هم بیشتر،همه مردم هم سعی میکنند به تهران مهاجرت کنند تا از این سفره گسترده بی نصیب نمانند
زمان آقای احمدی نژاد دلار 1000 تومان بود و یارانه 45000 تومان یعنی 45 دلار یارانه میگرفتیم اگر بر اساس تورم و قیمت دلار باشد 45*150000=6750000تومان باید الان یارانه هر فرد باشدتاکید میکنم 6/750/000تومان اما الان با 350000 تومان یارانه که تقریبا 2دلار میشود چکار میشود انجام داد در خصوص مباحث اقتصادی باید کار همه جانبه انجام داد
