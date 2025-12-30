شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اهدای زمین رایگان به خانواده های طرح جوانی جمعیت ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ به‌منظور مقابله با کاهش جمعیت و با هدف حمایت از نهاد خانواده آغاز به کار کرد. بر اساس این طرح خانواده‌هایی که بیش از سه فرزند دارند می‌توانند از این تسهیلات مانند واگذاری زمین و تسهیلات مسکن بهره‌مند شوند تا شرایط بهتری را تجربه کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما اهدای این طرح به خانواده‌ها به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها ه وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و تشکر از شما بنده ۳۸ سال سن دارم و مادر ۳ فرزند و معلم ورزش در شهریار هستم. فرزند کوچک من متولد اسفند ۱۴۰۰ است و با وجود گذشت حدود ۴ سال از زمان تولد او و ثبت نام ما در سامانه مسکن بخش واگذاری زمین به افراد مشمول طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هیچ خبری از زمین و حمایت نیست. ما یکبار در شهریار ثبت نام کردیم ولی بخاطر نبود زمین دولتی رد شد و برای بار دوم در شهر کرفس، زادگاه خودمان که شهر کوچکی در همدان است ثبت نام کردیم و الان ۱ ساله که تایید اولیه شده ولی در انتظار تایید مدیر باقی مانده است. پیگیری که کردیم گفتند باید منتظر تخصیص زمین در شهر کرفس باشید انتظار تا کی معلوم نیست! خواهش میکنم مشکل ما را پیگیری کنید. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.