باشگاه خبرنگاران جوان - دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا با برگزاری بازی‌های دو گروه نخست آغاز شد و تیم ملی مصر یکی از رقبای ایران در جام جهانی در حالی که صعودش از قبل مسجل شده بود، در مقابل آنگولا به تساوی بدون گل رضایت داد. حسام حسن در این مسابقه به بازیکنان اصلی استراحت داد و در رأس آنها محمد صلاح و عمر مرموش را روی نیمکت نشاند تا به چند مهره ذخیره فرصت بازی بدهد. در دیگر بازی این گروه، آفریقای جنوبی ۳-۲ زیمباوه را شکست داد تا پشت سر مصر هفت امتیازی، با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شود.

در گروه A هم مراکش میزبان با سه گل زامبیا را شکست داد. نیمه اول این مسابقه که در ورزشگاه شاهزاده مولای عبدالله شهر رباط برگزار شد، با برتری مراکش و گل‌های ایوب الکعبی و براهیم دیاز در دقایق ۹ و ۲۷ به پایان رسید. در نیمه دوم نیز الکعبی گل دوم خود و گل سوم شیر‌های اطلس را در دقیقه ۵۰ به ثمر رساند. با این پیروزی، تیم ملی مراکش ۷ امتیازی شد و به‌عنوان صدرنشین گروه اول صعودش به مرحله حذفی را مسجل کرد. مالی هم با تساوی بدون گل مقابل کومور به عنوان تیم دوم با سه امتیاز حاصل از سه تساوی راهی مرحله بعد شد.