چین روز سه‌شنبه دومین روز از بزرگ‌ترین رزمایش نظامی تاریخ خود در پیرامون تایوان را با انجام تمرین‌های گسترده با مهمات واقعی آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چین روز سه‌شنبه رزمایش با مهمات واقعی را در اطراف تایوان آغاز کرد؛ دومین روز از بزرگ‌ترین رزمایش نظامی تاریخ پکن در پیرامون این جزیره که هدف آن، در صورت بروز درگیری، قطع سریع ارتباط تایوان با حمایت‌های خارجی است.

فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین اعلام کرد این تمرین‌ها تا ساعت ۶ عصر (۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ) در دریا و حریم هوایی پنج نقطه پیرامون جزیره به مدت ده ساعت انجام خواهد شد و نشان‌دهنده عزم ارتش چین برای «مقابله بدون تردید با جدایی‌طلبی و پیشبرد وحدت» است.

اداره ایمنی دریانوردی چین روز دوشنبه دو منطقه دیگر را نیز برای انجام تیراندازی واقعی تعیین کرد؛ اقدامی که باعث شده رزمایش‌های موسوم به «ماموریت عدالت ۲۰۲۵» از نظر وسعت کلی و نزدیکی به تایوان، بزرگ‌ترین تمرین‌های نظامی چین تا به امروز محسوب شوند.

این رزمایش‌ها ۱۱ روز پس از آن آغاز شد که ایالات متحده از یک بسته تسلیحاتی بی‌سابقه به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار برای تایوان خبر داد؛ اقدامی که خشم وزارت دفاع چین را برانگیخت و با هشدار‌هایی همراه شد مبنی بر اینکه ارتش چین در پاسخ «اقدامات قاطعانه» انجام خواهد داد.

به گفته تحلیلگران، این تمرین‌ها — ششمین دور بزرگ رزمایش‌های چین از سال ۲۰۲۲، زمانی که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا، به این جزیره با نظام دموکراتیک سفر کرد — با هدف تمرین محاصره سریع تایوان، نابودی ذخایر تسلیحاتی آن و جلوگیری از تلاش‌ها برای ارسال تدارکات از ژاپن یا پایگاه‌های نزدیک آمریکا طراحی شده‌اند.

یک مقام ارشد امنیتی تایوان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت: «این اقدام یک تحریک آشکار علیه وضعیت بین‌المللی است. آنها در یکی از حیاتی‌ترین مسیر‌های کشتیرانی جهان، به دنبال بازتعریف نظم بین‌المللی بر اساس دستورکار خود هستند.»

این مقام افزود تایپه به‌دقت زیر نظر دارد که آیا چین در جریان رزمایش‌های روز سه‌شنبه به دنبال «تحریک‌های بیشتر» خواهد بود یا نه؛ از جمله پرواز دادن موشک‌ها بر فراز تایوان، مشابه آنچه در رزمایش‌های چین در سال ۲۰۲۲ رخ داد.

او گفت: «چین تلاش می‌کند از طریق اعمال فشار شدید به شیوه‌های مختلف، در تحکیم سلطه خود بر کل زنجیره جزایر پیشرفت کند.»

ارتش چین اعلام کرد روز سه‌شنبه ناوشکن‌ها، بمب‌افکن‌ها و دیگر یگان‌ها را برای تمرین حملات دریامحور، پدافند هوایی و عملیات ضدزیردریایی به کار گرفته است تا «توانایی نیرو‌های دریایی و هوایی در هماهنگی برای مهار و کنترل یکپارچه» را مورد آزمایش قرار دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: رزمایش نظامی چین ، تایوان
تبادل نظر
