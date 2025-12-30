در پی تداوم بارش برف و کاهش محسوس دما در برخی مناطق استان لرستان، فعالیت آموزشی تعدادی از مدارس استان غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی تداوم بارش برف و کاهش محسوس دما در برخی مناطق استان لرستان، فعالیت آموزشی تعدادی از مدارس در شهرستان‌های الیگودرز، بروجرد و سلسله با تصمیم ستاد‌های مدیریت بحران و آموزش و پرورش به‌صورت غیرحضوری یا تعطیل اعلام شده است.

تعطیلی نوبت عصر مدارس روستایی بروجرد

 با توجه به ورود موج دوم سامانه بارشی و استقرار توده هوای سرد در جو استان، به‌ویژه در شهرستان بروجرد، و در پی کاهش شدید دما و ریزش برف در مناطق روستایی، کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان بروجرد، شامل مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش شهرستان بروجرد و بخش اشترینان، در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد.

هم چنین نوبت صبح مدارس  دو شهرستان الیگودرز و سلسله نیر تعطیل شده است.

