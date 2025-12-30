رم در دیداری خانگی از هفته هفدهم سری آ موفق شد جنوا را با نتیجه ۳ - ۱ شکست دهد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان جان‌پیرو گاسپرینی در یک بازی مهم برای ماندن در جمع تیم‌های بالای جدول، به مصاف جنوا که هدایتش را دنیله ده‌روسی برعهده دارد، رفتند و موفق شدند با نتیجه ۳-۱ تیم مربی  پیشین و اسطوره باشگاهشان را شکست دهند.

رم خیلی زود در دقیقه ۱۴ با گل ماتیاس سوله از حریف پیش افتاد. گل‌های کوادیو کونه و ایوان فرگوسن در دقایق ۱۹ و ۳۱، خیال جانپیرو گاسپرینی و شاگردانش را از پیروزی در این مسابقه تا حدود بالایی پیش از پایان نیمه اول راحت کرد. گل جف اخاتور برای جنوا در دقایق پایانی هم صرفاً فاصله را به دو گل کاهش داد.

رم با این پیروزی ۳۳ امتیازی شد و حالا در رده چهارم جدول قرار دارد؛ فاصله‌ی رم با یک بازی بیشتر نسبت به اینتر صدرنشین به سه امتیاز کاهش پیدا کرد. جنوای دنیله ده روسی هم با ۱۴ امتیاز در رده‌ی هفدهم جدول قرار گرفته و برای بقا می‌جنگد.

برچسب ها: رم ، سری آ ایتالیا
