باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش برف که از ساعات اولیه بامداد آغاز شد، بهتدریج تمام معابر، پشتبامها، فضاهای سبز و ارتفاعات اطراف شهر را در پوششی یکدست از برف فرو برد و مناظری چشمنواز و آرامشبخش را برای شهروندان رقم زد. همزمان با تداوم بارشها، دمای هوا بهطور محسوسی کاهش یافت و سرمای زمستانی در سطح شهر حاکم شد.
لغزندگی معابر موجب کندی تردد خودروها در برخی خیابانها شده و رفتوآمد عابران پیاده نیز با احتیاط بیشتری صورت میگیرد. نیروهای خدمات شهری از ساعات اولیه در حال پاکسازی معابر اصلی و برفروبی هستند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
مسئولان از شهروندان خواستهاند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، از تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ استفاده کرده و در ترددهای شهری نهایت دقت را بهعمل آورند. این بارش برف، علاوه بر ایجاد زیباییهای زمستانی، نویدبخش تقویت منابع آبی و طراوت طبیعت منطقه در ماههای آینده نیز خواهد بود.