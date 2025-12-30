دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص سود سهام عدالت وراث نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وراث افرادی که قبل از یکم مردادماه ۱۳۹۹ فوت کرده‌اند و اقدام‌های مربوط به انحصار وراثت سهام عدالت را انجام داده‌اند، سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد؛ اگر وراث شماره شبای بانکی خود را به درستی اعلام کرده باشند، سود سهام عدالت در این دوره برای آنها واریز خواهد شد.

حاجی‌وند همچنین افزود: وراثی که مراحل انتقال سهام عدالت متوفی را انجام داده‌اند، اصل سهام عدالت به پرتفوی سجامی آنها اضافه می‌شود و تنها شرط دریافت سود سهام عدالت برای افرادی که سهام عدالت متوفی خود را تعیین تکلیف کرده‌اند، سجامی شدن است.

این مقام مسئول تأکید کرد: نکته مهم این است که از زمان فوت فرد متوفی تا زمان واریز سود سهام عدالت، هر مقدار سود انباشت شده باشد بر اساس فرمول انحصار وراثت برای افراد واریز خواهد شد.

باید اشاره کرد به تازگی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته است، بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
از واگذاری سهام متوفیان بعد از مرداد1399 چه خبر چرا مسئولان دراین مورد حالت راه رفتن لاک پشت را دارند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سلام چرا سهام وسود بقیه متوفیان که از 99 به بعد واگذار واریز نمی‌شود نگاهشون چی هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چه عجب خبرواقعی دریافت سود در زمان عید مبعث رو دیدیم همیشه خبر می گذاشتید اما بعدا تو مطلب اشاره می کردید که فعلا خبری از واریز سود نیست بار اول هست که خبر واریزی می بینم.
۳
۱۴
پاسخ دادن
