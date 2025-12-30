باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمد کریمی اظهار کرد: ۳۱ پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان وارد فاز بهره‌برداری شده است.

وی افزود: احداث مخزن ذخیره آب، حفر چاه، بهسازی چشمه، اجرای خطوط انتقال و تعویض شبکه‌های آبرسانی در حوزه تامین آب اجرایی شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری افزود: در حوزه فاضلاب هم احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای خطوط انتقال و همچنین اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر‌ها اجرا شده است.

کریمی گفت: بیش از نیمی از این پروژه‌ها در حوزه شهری و ۱۵ پروژه نیز در حوزه تامین آب روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

قابل ذکر است: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری به ۴۳ شهر و ۵۳۲ روستا در استان چهارمحال و بختیاری خدمات آبرسانی ارائه می‌نماید.