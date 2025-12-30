عربستان اعلام کرد پس از ورود دو شناور حامل سلاح از بندر فجیره امارات به یمن و تخلیه تجهیزات نظامی برای حمایت از شورای انتقالی جنوب، شهر بندری مکلا را هدف حمله هوایی قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان اعلام کرد پس از آن‌که دو شناور که به‌گفته این ائتلاف حامل سلاح بودند از بندر فجیره امارات وارد یمن شدند، شهر بندری مکلا در یمن را بمباران کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع عربستان، سرتیپ ترکی المالکی، گفت خدمه این دو شناور سامانه‌های ردیابی خود را از کار انداخته و مقدار زیادی سلاح و خودرو‌های رزمی را برای پشتیبانی از نیرو‌های «شورای انتقالی جنوب» (STC) در استان‌های حضرموت و المهره یمن تخلیه کرده‌اند.

ائتلاف همچنین ویدئویی منتشر کرد که به گفته آن، انتقال سلاح‌ها را پس از پهلوگیری این دو شناور نشان می‌دهد.

المالکی در بیانیه‌ای گفت:«این اقدام نقض آشکار تدابیر کاهش تنش و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز است و همچنین تخطی از قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.»

وی افزود این حمله بنا به درخواست رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن انجام شده است؛ درخواستی که از نیرو‌های ائتلاف خواسته بود برای حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره اقدامات نظامی لازم را انجام دهند.

المالکی همچنین گفت این حمله پس از مستندسازی انتقال سلاح‌ها و مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گرفته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، از شورای انتقالی جنوب خواسته بود از استان‌های حضرموت و المهره عقب‌نشینی کرده و قدرت را به مقامات محلی واگذار کند.

شاهزاده خالد در بیانیه‌ای که آخر هفته منتشر شد، تأکید کرد مسئله جنوب یمن از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از طریق اجماع و اعتمادسازی میان مردم یمن حل‌وفصل شود.

منبع: العربیه انگلیسی