به گفته رئیس پلیس راه استان تمامی محورهای استان دارای یخ زدگی و تردد تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ حمید رضا عبدلملکی اظهار کرد: به دلیل بارش برف دیشب و کولاک در محور سنندج- قروه خودرهای سواری و اتوبوس میتوانند به سختی تردد کنند.
وی افزود: در محور قروه- همدان و محور سنندج- مریوان و تمامی محور های منتهی به شهرستان بیجار تردد تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.
وی گفت: محورهای دیواندره -سقز -بانه وتته مریوان سقز کاملا مسدود است.
سرهنگ عبدلملکی بیان کرد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگیها از عصر امروز و همچنین لغزندگی جادهها از رانندگان انتظار میرود از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند ودر صورت لزوم سفرحتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.