به گفته رئیس پلیس راه استان تمامی محورهای استان دارای یخ زدگی و تردد تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ حمید رضا عبدلملکی اظهار کرد: به دلیل بارش برف دیشب و کولاک در محور سنندج- قروه خودرهای سواری و اتوبوس میتوانند به سختی تردد کنند.

وی افزود: در محور قروه- همدان و محور سنندج- مریوان و تمامی محور های منتهی به شهرستان بیجار تردد تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.

وی گفت: محورهای دیواندره -سقز -بانه وتته مریوان سقز کاملا مسدود است.

سرهنگ عبدلملکی بیان کرد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگی‌ها از عصر امروز و همچنین ‏لغزندگی جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند ‏ودر صورت لزوم سفرحتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه ‏و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند. ‎