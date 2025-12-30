باشگاه خبرنگاران جوان - باستان‌شناسان سال‌ها مشغول کاوش و حفاری شهرها و تمدن‌های گمشده بوده‌اند، اما هنوز همه چیز را پیدا نکرده‌اند. برخی از شهرهای باستانی مهم، از جمله پایتخت‌های امپراتوری‌ها و پادشاهی‌های بزرگ، تاکنون توسط پژوهشگران کشف نشده‌اند.

ما از وجود این شهرها مطلعیم زیرا متون باستانی آن‌ها را توصیف کرده‌اند، اما مکان دقیق‌شان احتمالاً در گذر زمان از یاد رفته است. در برخی موارد، غارتگران این شهرها را یافته و تعداد زیادی آثار تاریخی را از آن‌ها دزدیده‌اند، اما موقعیت دقیق این شهرها را فاش نکرده‌اند.

در این گزارش به بررسی شش شهر باستانی مهم می‌پردازیم که تاکنون مکان دقیق آن‌ها ناشناخته باقی مانده است. این شهرها، که در متون و منابع تاریخی از آن‌ها یاد شده، شامل پایتخت‌ها و مراکز تمدنی بزرگی هستند که هنوز توسط باستان‌شناسان کشف نشده‌اند. برخی از این شهرها در جریان غارت‌ها یا حملات تاریخی آسیب دیده یا رها شده‌اند و لوح‌ها و آثار آن‌ها گاهی در بازارهای عتیقه ظاهر شده‌اند، اما مکان واقعی‌شان همچنان رازآلود باقی مانده است.

هلی‌کوپتر شینوک بر فراز بخشی از بیابان در عراق پرواز می‌کند. بسیاری از شهرهای باستانی که هنوز پیدا نشده‌اند، در خاورمیانه قرار دارند