باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان تهران به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی را برای روزچهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل اعلام کرد.

این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روز‌های آینده در سطح استان و در راستای تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران در اطلاعیه خود به شهروندان تهرانی توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

تکلیف امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها چه می‌شود؟

بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد. همچنین، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و در خصوص امتحانات داخلی، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است.