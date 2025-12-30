تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان تهران برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به علت برودت هوا تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان تهران به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی را برای روزچهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل اعلام کرد. 

این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روز‌های آینده در سطح استان و در راستای تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران در اطلاعیه خود به شهروندان تهرانی توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

تکلیف امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها چه می‌شود؟

بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد. همچنین، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و در خصوص امتحانات داخلی، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
کشور دائم التعطیل
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۹:۱۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اداره مملکت ؛ با پاک کردن صورت مسئله ! به هر بهانه ای ، تعطیلی و فلج کردن اقتصاد و زندگی مردم !!
۱
۵
پاسخ دادن
Sweden
حسن
۱۹:۰۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
با این حساب اروپا باید نصف سال تعطیل باشه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
امیدوارم من به بهشت بروم ودر آنجا از هوای گرم لذت ببرم
۱
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
روز پدر ها روز بابا ها پیشاپیش مبارک مبارک مبارک
۱
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تولد حضرت علی و روز پدر پیشاپیش مبارک مبارک مبارک ۱۳ رجب شنبه ۱۳ دی
۱
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
تولد حضرت علی و روز پدر پیشاپیش مبارک مبارک مبارک ۱۳ رجب شنبه ۱۳ دی
۱
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
استان فارس هم مثه تهران فردا ۱۰ دی چارشنبه تعطیل شد
۰
۲
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
راستی. استان فارس هم فردا ۱۰ دی ماه چارشنبه تعطیل شد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۵:۳۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سیستان و بلوچستان تعطیل کنید هوا سرده ما نه نفت داریم نه گاز خدا شاهده
۰
۴
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
اینجا میگه استان تهران فردا چارشنبه تعطیل یعنی کل استان نه فقط شهر تهران.
۰
۷
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
بچه‌ها ییییییییی. مردم باید داروهاییییی خونگی بخورن خورص کودک بخورن بارهنگ بخورن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
شما برو نهضت سواد آموزی !
Canada
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
امتحان هایییی مدارس هم حتما این روز ها مجازی خدا کن بچه‌ها ییییییییی مردم مریض نشن انفولانزا رو کار الان ما هم گرفتیم خونه نشستیم. حتی دکتر هم نرفتیم بجاش شلغم چار تخمه داروهاییییی خونه گی میخوریم بارهنگ میخوریم
۰
۲
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
البته تعطیل میشه چون رشته کوهای البرز قله دماوند پوشیده از برف سه متر برف اومده بانک ها ادارات دولتی مدارس تعطیل مبکنن بخاطر گاز لوله کشی کمتر مصرف شه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
همینطوره که می‌فرمایید
۰
۱۳
پاسخ دادن
