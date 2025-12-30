باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فاضلاب تهران در چارچوب راهبردهای توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی، با احداث نیروگاه خورشیدی بر روی کانال‌های خروجی پساب تصفیه‌خانه، گامی نوآورانه در مسیر تولید انرژی پاک و مدیریت بهینه منابع آب برداشته است؛ طرحی که تاکنون دستاوردهای ملموس انرژی و محیط‌زیستی به همراه داشته است.

در این پروژه، پنل‌های خورشیدی بر فراز کانال‌های انتقال پساب خروجی تصفیه‌خانه نصب شده‌اند. این اقدام علاوه بر استفاده بهینه از فضاهای موجود و جلوگیری از اشغال اراضی جدید، با ایجاد سایه بر سطح پساب، موجب کاهش تبخیر آب و صیانت از منابع آبی می‌شود.

از سوی دیگر، جریان مداوم پساب در زیر پنل‌های خورشیدی باعث کاهش دمای کاری پنل‌ها شده و این ویژگی، به‌ویژه در فصل‌های گرم سال، منجر به افزایش راندمان تولید برق و بهبود عملکرد نیروگاه خورشیدی می‌شود؛ مزیتی که این مدل احداث را از نیروگاه‌های خورشیدی متعارف متمایز می‌کند.

بر اساس آمار بهره‌برداری، این نیروگاه خورشیدی تاکنون موفق به تولید حدود ۵٬۰۰۰ مگاوات‌ساعت برق پاک شده است. این میزان انرژی تجدیدپذیر، با جایگزینی برق تولیدی از سوخت‌های فسیلی، از انتشار حدود ۲٬۵۰۰ تن دی‌اکسیدکربن جلوگیری کرده است؛ عددی قابل توجه در مقیاس شهری و صنعتی.

کاهش این حجم از انتشار گازهای گلخانه‌ای، از منظر اثرات زیست‌محیطی معادل کاشت بیش از ۱۴ هزار اصله درخت بوده و همچنین برابر با جذب کربن توسط فضایی سبز به وسعت حدود ۳۰ زمین فوتبال استاندارد برآورد می‌شود؛ شاخص‌هایی ملموس که نقش این پروژه را در بهبود کیفیت هوا و مقابله با تغییرات اقلیمی به‌روشنی نشان می‌دهد.

این اقدام، ضمن کاهش وابستگی تصفیه‌خانه به شبکه برق سراسری و کاهش هزینه‌های انرژی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی مدیریت آب و انرژی به شمار می‌رود و جایگاه شرکت فاضلاب تهران را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت آب و فاضلاب کشور در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های دوستدار محیط زیست تثبیت می‌کند.

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران