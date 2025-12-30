مدیریت بحران مازندران با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، بر پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های گردشگری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت بحران مازندران با توجه به اعلام هشدار جوی سطح نارنجی هواشناسی، بر پرهیز از توقف و حضور در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مرتفع و همچنین خودداری از فعالیت‌های گردشگری تأکید کرد.

با فعالیت سامانه سرد و بارشی، بارش‌های چندساعته در استان آغاز شده و هشدار جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف مازندران به صدا درآمده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، این سامانه بارشی از صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه استان مازندران را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت آن تا عصر امروز ادامه خواهد داشت که پیامد آن بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌هاست.

با فعالیت این سامانه، وقوع بارش‌های متناوب باران، آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در سراسر استان، به‌ویژه در ارتفاعات مرکزی و شرقی، قابل پیش‌بینی است.

همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان بارش برف گزارش شده و لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد دور از انتظار نیست.

مدیریت بحران مازندران ضمن تأکید بر پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی تا پایان فعالیت این سامانه بارشی از دیگر توصیه‌های مدیریت بحران استان اعلام شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

