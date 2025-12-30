براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۷ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر هندیجان با عدد ۱۶۹ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار دارد.

همچنین، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۲۲، آغاجری ۱۲۵، امیدیه ۱۱۳، خرمشهر ۱۳۴، شادگان ۱۱۳ و ماهشهر ۱۴۶ میکروگرم بر متر مکعب میکرو گرم بر مترمکعب و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.

برخلاف این وضعیت، هوای شهرهای اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز و لالی در همان بازه زمانی "پاک" ارزیابی شده است.

همچنین، شاخص کیفی هوا در ۱۳ شهر دیگر خوزستان از جمله اندیمشک، اهواز، بهبهان، دزفول، دشت آزادگان،، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور