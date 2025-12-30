باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عرضه تسلیحات آلمان به اوکراین در سال جاری به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، زیرا دولت مجوز‌های کمتری برای صادرکنندگان اسلحه در سال ۲۰۲۵ صادر کرده است. داده‌های وزارت اقتصاد آلمان این موضوع را نشان می‌دهد.

در پاسخ به پرسشی از اولریش تودن، نماینده حزب چپ، وزارتخانه اعلام کرد که برلین از اول ژانویه تا هشتم دسامبر ۲۰۲۵، صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی دیگر به ارزش ۱.۱۴ میلیارد یورو (۱.۳۴ میلیارد دلار) به کی‌یف را تأیید کرده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش تقریباً هشت‌برابری نسبت به ۸.۱۵ میلیارد یوروی سال گذشته است.

از زمان تشدید درگیری‌ها در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، آلمان دومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات برای اوکراین بوده و تنها ایالات متحده از آن پیشی گرفته است.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه توسط چند رسانه منتشر شد، برلین از ابتدای سال جاری تاکنون اجازه صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش کلی ۸.۴ میلیارد یورو را صادر کرده است. این رقم کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، زمانی که صادرات آلمان به ترتیب ۱۳.۳۳ میلیارد و ۱۲.۱۵ میلیارد یورو بوده است.

در اواخر اکتبر، پایگاه پولیتیکو به استناد اسناد داخلی دولت گزارش داد که آلمان در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ۳۷۷ میلیارد یورویی نیرو‌های مسلح خود طی چند سال آینده است. این برنامه reportedly شامل نیرو‌های زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبری بوندس‌ور خواهد بود.

این اقدام بخشی از روند کلی نظامی‌سازی در بخش وسیعی از اتحادیه اروپا است.

صدر اعظم فریدریش مرتس در ماه مه وعده داد که ارتش آلمان به «قوی‌ترین ارتش متعارف اروپا» تبدیل شود. برلین سال ۲۰۲۹ را به‌عنوان ضرب‌الاجل آماده‌سازی بوندس‌ور برای جنگ تعیین کرده است و به تهدید ادعایی روسیه استناد کرده است.

رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اوایل این ماه این ادعا درباره تهدید روسیه را «دروغ» و «مزخرف محض» خواند.

در سپتامبر، وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، تلاش آلمان برای نظامی‌سازی و اظهارات تهاجمی آن را «نشانه‌های آشکار بازنازی‌سازی» کشور توصیف کرد.

منبع: آرتی