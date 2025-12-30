باشگاه خبرنگاران جوان - عباس طاهریان، اجرای فصل جدید مسابقه «ماندنیها» از شبکه نسیم را برعهده دارد؛ مسابقهای مهیج در حوزه اطلاعات عمومیکه در این فصل بر صمیمیت خانوادگی تمرکز بیشتری کرده و با ضرباهنگی دلپذیر علاوهبر سرگرمیبهصورت غیرمستقیم به ترویج فرهنگ مطالعه میپردازد.
طاهریان درخصوص تجربه اجرای این برنامه توضیح داد: همواره برای من اجرای یک مسابقه جذابیت داشته است و منتظر پیشنهاد اجرای یک مسابقه بودهام، چراکه حس میکردم مسابقه پویایی خاص خودش را دارد و میتوانم در این قالب از برنامهها موفق باشم.
وی تصریح کرد: در عمده اجراهایی که تجربه کرده بودم، فضاهای رقابتی و هیجانی کمتر وجود داشت، مگر در برنامههای صبحگاهی. بهعنوان نمونه در اجرای برنامه «صبح بهخیر ایران»، شوخیها و فضای صمیمانهای ایجاد کرده بودیم که با حالوهوای برنامه سنخیت داشت و موجب ایجاد انگیزه و هیجان در آغاز روز برای مخاطبان میشد و ضرباهنگ برنامه را دلپذیرتر میکرد.
طاهریان ادامه داد: زمانی که «سیمای خانواده» را اجرا میکردم نیز به دلیل فضای گفتومحور، آرام و خانوادگی، نیازمند فضای متعادلتری بودیم و نمیتوانستیم به اندازه برنامه صبحگاهی جنبوجوش داشته باشیم و ساختارشکنی کنیم. ازاینرو تجربه اجرای مسابقه برای خودم جذابیت زیادی داشت و منتظر چنین پیشنهادی بودم تا بتوانم بخش دیگری از تواناییهایم را بروز دهم.
وی در ادامه افزود: زمانی که در فصل نخست «ماندنیها» دوست و برادرم فرزاد حسنی اجرا میکرد، این مسابقه را میدیدم و دوستش داشتم و جالب اینجاست که خودم در نخستین قسمت فصل اول بهعنوان شرکتکننده حضور داشتم و زمانی که اجرای فصل دوم به من پیشنهاد شد، با او تماس گرفتم و برای رعایت ادب همکاری و دوستی، فرزاد را از موضوع باخبر کردم و او هم استقبال کرد. البته فارغ از همه رفاقتها، زمانی که دو نفر اجرای یک برنامه را بر عهده میگیرند، طبیعتاً مقایسه شکل میگیرد و مخاطبان مسابقه «ماندنیها» حتماً نسبت به فصل اول برنامه با اجرای درخشان یک مجری توانمند و شناختهشده مانند فرزاد حسنی، حسوحال دیگری داشتهاند و حالا هم احساسشان نسبت به اجرای عباس طاهریان با سبک خاص خودش، متفاوت خواهد بود؛ بنابراین از نظر مخاطب، همواره بین مجریها و برنامهها مقایسه ذهنی صورت میگیرد و من این نکته را زمانی که اجرای «ماندنیها» را پذیرفتم در نظر گرفتم و از آن استقبال میکنم.
این مجری ضمن اشاره به اجرای برنامه تحویل سالِ نوروز ۱۴۰۳ در شبکه یک سیما بهعنوان یکی دیگر از تجربههای چالشبرانگیز مجریگری، اظهار کرد: بعد از آن تجربه، اجرای مسابقه «ماندنیها» بیش از برنامه تحویل سال برایم مهم و درعینحال هیجانانگیز است. به نظرم این مسابقه فعلاً ضرباهنگ خوبی دارد و خواندن سؤالات با سرعت مناسب، میتواند به ایجاد فضای مهیجتر کمک کند و درعینحال حفظ همه این موارد دشوار نیز هست.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از نکاتی که در اجرای مسابقه «ماندنیها» مدنظر گروه سازنده و تهیهکننده برنامه افشین حسینخانی قرار دارد، اجرای چندوجهی برنامه است، چراکه مجری باید به سؤالات مسلط باشد، با سرعت مناسب آنها را بخواند، صحنهای را که هشت شرکتکننده در آن حضور دارند، مدیریت کند، نسبت به زبان بدن و توجه یکسان به همه شرکتکنندهها هوشیار باشد، بتواند بهموقع واکنش نشان دهد و تحلیل کند، صمیمیت را با شرکتکنندگان حفظ نماید و روی شوخیها مسلط ظاهر شود.
طاهریان یادآوری کرد: در این فصل از مسابقه «ماندنیها» رابطه صمیمیتر و خانوادگی، ایدهای بود که موردتوجه گروه تهیه و تولید قرار داشت و من بهعنوان مجری، برای افزایش این صمیمیت و بگو بخندها تلاش میکنم. به نظرم همین نکات، فصل دوم مسابقه «ماندنیها» را از فصل قبلی متمایز میکند. نمایش همه مواردی که اشاره کردم میتواند اجرای چنین برنامهای را پرچالش و البته جذابتر کند.
این مجری و برنامهساز، درخصوص تأثیر تماشای «ماندنیها» بر افزایش میل مخاطب به مطالعه و کسب آگاهی بیشتر، اظهار کرد: من معتقدم برنامه به شکل غیرمستقیم میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. طبیعتاً وقتی تعداد مشخصی شرکتکننده در هر قسمت از مسابقه حاضر میشوند و پرسش و پاسخ صورت میگیرد، مخاطبی که این برنامه را میبیند، حتماً پاسخ سؤالات را در ذهن خودش مرور میکند یا حدس میزند. چهبسا انگیزه آنها برای مطالعه و جستوجوی بیشتر درباره یک موضوع را ازطریق فضای مجازی یا مثلاً تماشای فیلم افزایش میدهد. ضمن اینکه از افزایش اطلاعات عمومیبهطور ناخودآگاه لذت هم میبرد؛ بنابراین در مسابقه «ماندنیها» اصلاً دنبال مستقیمگویی برای ترویج فرهنگ مطالعه نیستیم که جواب هم نمیدهد.