در اقدامی معنوی و سرشار از شور و عشق، ۴۴ نفر از عاشقان اهل بیت علیهمالسلام از شهرستان املش برای نخستینبار عازم مشهدالرضا شدند تا دلهای خود را در جوار مضجع نورانی امام هشتم، حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام جلا بخشند.
این کاروان زیارتی که با هدف تقویت پیوندهای معنوی و ایجاد فرصت زیارت برای نخستزیارترفتگان تشکیل شده، امروز با بدرقهی پرشور خانوادهها و مردم مؤمن املش و خادمیاران و یاوران رضوی، مسیر سفر خود به مشهد مقدس را آغاز کرد.
به گفته آقای فرخپور دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان املش این حرکت فرهنگی و ارزشی بهمنظور گسترش فرهنگ زیارت و ایجاد تجربهای روحبخش برای کسانی که تاکنون توفیق حضور در حرم مطهر رضوی را نداشتهاند، اجرا شده است.
اعزام این ۴۴ زائر، به همت خادمیاران و دوستداران اهل بیت (ع) در شهرستان املش انجام گرفته و جلوهای از وحدت، عشق و ارادت مردم این دیار به ساحت مقدس امام مهربانیهاست.
زائران در این سفر معنوی علاوه بر زیارت امام رئوف علیهالسلام، از برنامههای فرهنگی، دعاها و محافل معنوی نیز بهرهمند خواهند شد.