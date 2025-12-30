باشگاه خبرنگاران جوان- کیومرث سفیدی گفت:اردبیل با دارا بودن تالاب‌ها و آبگیر‌هایی با اکوسیستم منحصر‌به‌فرد و چشم‌انداز‌های طبیعی و زیبا از زیستگاه‌های بسیار مناسب برای گونه‌های مختلف پرندگان است و از مسیر‌های مهم مهاجرت پرندگان نیز محسوب می‌شود.

او افزود: گونه‌های مختلف پرنده مهاجر به تالاب ها، آب‌بند‌ها و رودخانه‌های استان اردبیل از جمله غاز پیشانی سفید کوچک، پلیکان خاکستری، قوی فریاد کش، اردک تاجدار، اردک ارده‌ای، اردک سر حنایی، باکلان و کشیم کوچک در گشت و کنترل‌ها توسط محیط‌بانان و کارشناسان حیات وحش ثبت شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: تالاب‌های میل و مغان، تپراق کندی و دریاچه شهرک کشت و صنعت مغان در شمال استان و تالاب شورابیل، نئور، بند الماس، سد یامچی و سبلان نیز از جمله مهم‌ترین مراکز تجمع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در این استان است.

سفیدی با بیان اینکه وضعیت تالاب‌ها به لحاظ آبگیری و دارا بودن امنیت کافی برای حضور و زمستان گذرانی پرندگان، مناسب است، گفت: پایش و گشت و کنترل مستمر توسط کارشناسان و ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در تالاب‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش ادامه خواهد یافت.



او افزود: تالاب‌های اردبیل همه ساله میزبان هزاران پرنده مهاجر است به طوری که همه ساله بیش از ۷۰ گونه پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی از اواسط فصل پاییز تا اواخر فصل زمستان از کشور روسیه و کشور‌های اسکاندیناوی به منطقه مهاجرت می‌کنند که در اواخر دی ماه سرشماری این پرندگان در سطح تالاب‌های استان انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: اردک بلوطی- اردک مرمری- پلیکان خاکستری- سنقر تالابی –عقاب تالابی – مرگوس سفید- غاز پیشانی سفید کوچک- لک لک –حواصیل–اگرت- اردک تاجدار- گیلار- اردک نوک پهن- فیلوش- آبچلیک ها- اردک چشم طلایی- اردک سیاه کاکل- اردک سرسیاه- طاووسک- انواع سلیم‌ها- قوی گنگ- قوی فریادکش- قوی کوچک- انواع کشیم از جمله گونه‌های نادری هستند که در تالاب‌های استان اردبیل دیده شده‌اند.

سفیدی افزود: سرشماری از اواسط دی ماه تا اواسط بهمن ماه توسط محیط‌بانان، کارشناسان و متخصصان پرنده‌شناسی برای کسب اطلاعات و آمار دقیق از قبیل تعداد و نوع گونه‌ها، تغییرات حاصله در اندازه جمعیت، پراکنش و پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام می‌شود.

منبع: محیط زیست