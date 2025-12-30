باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را در روز سه شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام کرد:
وضعیت ترافیکی:
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک
ترافیک نیمهسنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس
تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیرهای رفت و برگشت
وضعیت جوی:
بارش برف و باران در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال
بارش باران در آزادراه قزوین – رشت
بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، مرکزی، فارس، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد
بارش باران در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان
محورهای شریانی مسدود:
۱. بانه – سقز
۲. سردشت – مهاباد
۳. تیران – داران
محورهای غیرشریانی مسدود:
۱. دوآب – بلده (رفت و برگشت)
۲. سروآباد – پاوه (گردنه تته)
۳. سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
۴. پونل – خلخال
۵. شاهیندژ – تکاب
۶. بوئینمیاندشت – خوانسار
۷. کوهرنگ – مسجدسلیمان (گردنههای چری و شاهمنصوری)
۸. بوکان – مهاباد (قرهبلاغ)
محور دارای انسداد فصلی:
گنجنامه – تویسرکان
سرهنگ محبی ضمن تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی زمستانی بهویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند.