باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را در روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام کرد:

وضعیت ترافیکی:

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک

ترافیک نیمه‌سنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس

تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر‌های رفت و برگشت

وضعیت جوی:

بارش برف و باران در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال

بارش باران در آزادراه قزوین – رشت

بارش برف و باران در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، مرکزی، فارس، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد

بارش باران در برخی محور‌های استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان

محور‌های شریانی مسدود:

۱. بانه – سقز

۲. سردشت – مهاباد

۳. تیران – داران

محور‌های غیرشریانی مسدود:

۱. دوآب – بلده (رفت و برگشت)

۲. سروآباد – پاوه (گردنه تته)

۳. سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴. پونل – خلخال

۵. شاهیندژ – تکاب

۶. بوئین‌میاندشت – خوانسار

۷. کوهرنگ – مسجدسلیمان (گردنه‌های چری و شاه‌منصوری)

۸. بوکان – مهاباد (قره‌بلاغ)

محور دارای انسداد فصلی:

گنجنامه – تویسرکان

سرهنگ محبی ضمن تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند.