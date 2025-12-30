باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا سالروز قیام ملی نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی می‌دارم. ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمن را ناامید کرد و کشور را از آتش فتنه بیرون کشید. این نظام و انقلاب، متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، از خودگذشتگی و حضور در میدان، کشور و انقلابشان را از توطئه‌ها نجات داده‌اند و با آگاهی و نجابت‌ و صبوری، در برخی مقاطع، حتی ندانم کاری و ضعف و سیاست‌زدگی ما مسئولان‌ را برای حفظ کشور و جری نشدن دشمنان، تحمل کرده‌اند و پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده اند.

او تصریح کرد: حداقل وظیفه‌ ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و حفظ قدرت خرید مردم است. مگس روی زخم می‌نشیند و دشمن از ضعف‌های مدیریتی ما در جهت اهداف شوم خود استفاده می‌کند، لذا برای اصلاح امور در جهت حل مشکل مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

وی افزود: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره های کوثر، ظفر ۲ و پایا و دریافت اولین سیگنالها از آن‌ها را به دانشمندان جوان صنعت فضایی و به مردم عزیز تبریک می‌گویم. ساخت این ماهواره‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های دانشگاهی کشور و به دست جوانان نخبه‌ی خودمان به انجام رسیده است. این جوانان، شعار «ما می‌توانیم» را اثبات کردند و نشان دادند که هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ایران و ایرانی شود. برای مثال فقط در فرایند ساخت ماهواره‌ی ظفر ۲، قریب به سیصد وچهل هزار نفر ساعت کار تخصصی توسط دانشمندان ما به انجام رسیده است و ده‌ ها قطعه‌ی پیچیده در فرایند ساخت آن تولید شده است. جوانانی که می‌توانند ماهواره و موشک بسازند، اگر فرصت یابند و ذهن‌های بسته و انحصارگرا اجازه دهند می‌توانند ناترازی های مدیریتی را نیز برطرف کنند.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: مجدداً تاکید می‌کنم که ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد؛ پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است. تصمیمات و اقدامات ایران برای تامین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود، لزوماً قابل پیش‌بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.

قالیباف اظهار کرد: لازم به ذکر است که دغدغه‌ و اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفت و گو به ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرارگیرد. بدخواهان و جریان‌های سازمان‌یافته می‌خواهند هر نوع مطالبه و اعتراض مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌ دیده‌ی خود در میدان به اغتشاش و آشوب بکشانند اما ملت ایران بارها هوشیاری و آگاهی و دلسوزی خود درباره‌ی امنیت کشور را به نمایش گذشته است و هیچکس‌دلسوزتر از خود مردم نسبت به این کشور نیست از همین رو باید نسبت به اعتراض آنها نیز با سعه‌ی صدر و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل برخورد شود. مردم ایران دشمن و اهداف شوم آنها را می شناسند و با خودآگاهی مانع از تحقق اهداف عوامل میدانی بدخواهان خواهند شد و از به انحراف کشیده شدن اعتراضات به سمت آشوب که هدف برنامه ریزی شده‌ی دشمن است جلوگیری می‌کنند.

او تاکید کرد: ورود مسئولانه‌ی ریاست جمهور در این خصوص به موقع و لازم بود و تاکید می‌کنیم که اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح رویه‌ها، و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه‌ی اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویه‌های غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر و ترمیم و بهبود است، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.

منبع: خانه ملت