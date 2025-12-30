رئیس مجلس گفت: اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفت و گو با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا  سالروز قیام ملی نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را  گرامی می‌دارم.  ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمن را ناامید کرد و کشور را از آتش فتنه بیرون کشید. این نظام و انقلاب، متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، از خودگذشتگی و حضور در میدان، کشور و انقلابشان را از توطئه‌ها نجات داده‌اند و با آگاهی و نجابت‌ و صبوری، در برخی مقاطع، حتی ندانم کاری و ضعف و سیاست‌زدگی ما مسئولان‌ را  برای حفظ کشور و جری نشدن دشمنان، تحمل کرده‌اند و پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده اند.

او تصریح کرد: حداقل وظیفه‌ ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی  و حفظ قدرت خرید مردم است.  مگس روی زخم می‌نشیند و دشمن  از ضعف‌های مدیریتی ما در جهت اهداف شوم خود استفاده می‌کند، لذا برای اصلاح امور در جهت حل مشکل مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

وی افزود: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره های کوثر، ظفر ۲ و پایا و دریافت اولین سیگنالها از آن‌ها را به دانشمندان جوان صنعت فضایی و به مردم عزیز تبریک می‌گویم. ساخت این ماهواره‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و  مجموعه‌های دانشگاهی کشور  و به دست جوانان نخبه‌ی خودمان به انجام رسیده است. این جوانان، شعار «ما می‌توانیم» را اثبات کردند و نشان دادند که هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ایران و ایرانی  شود. برای مثال فقط در فرایند ساخت ماهواره‌ی ظفر ۲، قریب به سیصد وچهل هزار نفر ساعت کار تخصصی توسط دانشمندان ما به انجام رسیده است و ده‌ ها قطعه‌ی پیچیده در فرایند ساخت آن تولید شده است. جوانانی که می‌توانند ماهواره و موشک بسازند، اگر فرصت یابند و ذهن‌های  بسته و انحصارگرا  اجازه دهند می‌توانند ناترازی های مدیریتی را نیز برطرف کنند.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: مجدداً تاکید می‌کنم که ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد؛ پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است. تصمیمات و اقدامات ایران برای تامین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود، لزوماً قابل پیش‌بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.

قالیباف اظهار کرد: لازم به ذکر است که دغدغه‌ و اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفت و گو به ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرارگیرد. بدخواهان و جریان‌های سازمان‌یافته می‌خواهند هر نوع مطالبه و اعتراض مردم را  با استفاده از عوامل آموزش‌ دیده‌ی خود در میدان به اغتشاش و آشوب بکشانند اما ملت ایران بارها هوشیاری و آگاهی و دلسوزی خود درباره‌ی امنیت کشور را به نمایش گذشته است و هیچکس‌دلسوزتر از خود مردم نسبت به این کشور نیست از همین رو  باید نسبت به اعتراض آنها نیز با سعه‌ی صدر و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل برخورد شود. مردم ایران دشمن و اهداف شوم آنها را می شناسند و با خودآگاهی مانع از تحقق اهداف عوامل میدانی بدخواهان خواهند شد و  از به انحراف کشیده شدن اعتراضات به سمت آشوب که هدف برنامه ریزی شده‌ی دشمن است جلوگیری می‌کنند.

او تاکید کرد: ورود مسئولانه‌ی ریاست جمهور در این خصوص به موقع و لازم بود و تاکید می‌کنیم که اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح رویه‌ها، و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه‌ی اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویه‌های غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر و ترمیم و بهبود است، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.

منبع: خانه ملت

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، معیشت مردم
خبرهای مرتبط
۵ سوال ملی نمایندگان مجلس از سه عضو کابینه اعلام وصول شد
قالیباف: رد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصمیمی کارشناسی بود/ فردا مجلس جلسه دارد
نامه پزشکیان به مجلس درباره اصلاحات پنج‌گانه در بودجه
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
جلسه علنی مجلس؛ بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور است
قالیباف: مخالف دخالت نمایندگان در انتصابات هستم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
کی باید پاسخ بده؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
فقط مقصران این وضعیت باید محاکمه شوند نه اعتراًض کنندگان گرسنه و مال باخته
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آقای قالیباف منظور و تعریف شما از مردم چیست
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۹ دی ۱۴۰۴
مردم را تحریک نکنید انشاالله درست میشه ...باک مرکزی را مدیریت کنید بانک مرکزی ر به انسان حرفه ای و متخصص و کاردان بسپارید..
۲۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دیگه صبر مردم لبريز شده با این گرانی
۱
۶۶
پاسخ دادن
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
آخرین اخبار
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت
نامه ایران به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی تهدیدات جدید ترامپ
دشمن جرأت حمله ندارد؛ در صورت خطا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود + فیلم
قالیباف: پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است
آمریکا، خویشتنداری ایران را نشانه ضعف نداند/ هرگز از حقوق خود دست نخواهیم کشید
مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است
محسن رضایی: ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
عراقچی: ایران برای توافق بر پایه احترام و منفعت متقابل آماده است
دیدار سرکنسول ایران در نجف با عراقچی؛ تاکید بر ارتقای خدمات کنسولی به زائران
تغییرات لایحه بودجه؛ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
گزارش کمالوندی از صنعت هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس
تجمع در بازار، هلهله در رسانه‌های معاند
مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و روسیه
اجتماع بزرگ یوم الله ۹ دی در تهران برگزار شد
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی
پزشکیان: اجرای موفق طرح پزشک خانواده کیفیت خدمات سلامت را متحول می‌کند
اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
پزشکیان: پاسخ ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان کننده خواهد بود
ایران، نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد
موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی
۵ سوال ملی نمایندگان مجلس از سه عضو کابینه اعلام وصول شد
علامه مصباح نقش مهمی برای نظریه‌پردازی مردم از روی بصیرت قائل بود
سخنگوی دولت استعفای سنایی را تایید کرد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا
عارف: برای استفاده از فناوری‌های نوین به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیازمندیم
دولت اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد/ طرح ۲۰ بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور
باید ایده علوم انسانی اسلامی را به ایده جهانی تبدیل کرد
قالیباف: رد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصمیمی کارشناسی بود/ فردا مجلس جلسه دارد