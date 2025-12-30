رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در مورد وضعیت حریم تهران، گفت: رئیس مجلس نیز تأکید کرده است جایگاه شورا‌ها آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. واقعیت این است که مردم در زندگی روزمره با شهرداری‌ها بیشتر از استانداری‌ها در ارتباط هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد صادقی در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت نهم دی ماه، اظهارکرد: این روز نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور به شمار می‌رود و حضور مستقیم مردم در صحنه در عمل به ولایت فقیه در این روز به نمایش گذاشته شد.

وی در مورد وضعیت حریم تهران، خاطرنشان کرد: یکی از اصول و اختیارات شورا‌ها مشارکت مردم در اداره امور محلی و تمرکززدایی از دولت است. رئیس مجلس نیز تأکید کرد که جایگاه شورا‌ها آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. واقعیت این است که مردم در زندگی روزمره با شهرداری‌ها بیشتر از استانداری‌ها در ارتباط هستند.

صادقی با بیان اینکه مدیریت بحران و بازسازی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که شهرداری‌ها در بحران‌ها پیشگام و کارآمد هستند، یادآور شد: این امر گواه روشن بر ضرورت تمرکززدایی است؛ مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاهی درست به اصول و قوانین است. 

وی ادامه داد: نظارت عالی دولت بر امور حاکمیتی محفوظ است، اما نباید به دخالت مستقیم در امور شورا‌ها منجر شود. از استاندار تهران انتظار می‌رود به جای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، مدیریت برخی امور را به شهرداری‌ها بسپارد. 

برچسب ها: شورای شهر ، حریم تهران
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی