باشگاه خبرنگاران جوان- احمد صادقی در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت نهم دی ماه، اظهارکرد: این روز نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور به شمار می‌رود و حضور مستقیم مردم در صحنه در عمل به ولایت فقیه در این روز به نمایش گذاشته شد.

وی در مورد وضعیت حریم تهران، خاطرنشان کرد: یکی از اصول و اختیارات شورا‌ها مشارکت مردم در اداره امور محلی و تمرکززدایی از دولت است. رئیس مجلس نیز تأکید کرد که جایگاه شورا‌ها آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. واقعیت این است که مردم در زندگی روزمره با شهرداری‌ها بیشتر از استانداری‌ها در ارتباط هستند.

صادقی با بیان اینکه مدیریت بحران و بازسازی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که شهرداری‌ها در بحران‌ها پیشگام و کارآمد هستند، یادآور شد: این امر گواه روشن بر ضرورت تمرکززدایی است؛ مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاهی درست به اصول و قوانین است.

وی ادامه داد: نظارت عالی دولت بر امور حاکمیتی محفوظ است، اما نباید به دخالت مستقیم در امور شورا‌ها منجر شود. از استاندار تهران انتظار می‌رود به جای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، مدیریت برخی امور را به شهرداری‌ها بسپارد.