باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پس از جلسه مشترک با مدیران چهار باشگاه لیگ برتری گفت: بعضی رفتارها در فوتبال خارج از چهارچوب اخلاقی است. مردم هم از این بابت رنجیده‌خاطر هستند و قرار شد باشگاه‌ها فضا را مدیریت کنند. همه تلاش ما این است که رفتار ما ایجابی باشد. دنبال بحث‌های سلبی نیستیم ولی در قانون این اختیار داده شده که با مسائل انضباطی حتی داوری برخورد کنیم. اگر ببینیم جایی سطح و فضای عمومی محل برگزاری خارج از چهارچوب است یا با فحاشی یا با شعارهای ساختارشکنانه همراه است، جا دارد که بازی را قطع و نیمه‌تمام، تمام کنیم. آن بازی سه بر صفر می‌شود و جریمه سنگین دارد.

او گفت: این در قانون است اما اجرا نمی‌شد و در این جلسه شفاف صحبت کردیم. نمی‌خواهیم به اینجا برسد. باشگاه‌های ما به‌سختی خود را اداره می‌کنند. نمی‌خواهیم هواداران را به خاطر رفتار عده‌ قلیل که خارج از چهارچوب رفتار می‌کنند محروم کنیم. لذا رفتار ما ایجابی است و خواهش ما از باشگاه‌ها این بود که پیشگام شوند و این موارد را اجرا کنند. مطمئن هستم نتایج خیلی خوبی خواهیم داشت. تاکید می‌کنم ما تعارف نداریم هر باشگاهی که در چهارچوب رفتار نکند جرایم سختگیرانه داریم و قانون هم به داور و ناظر و بعد هم کمیته انضباطی اجازه داده است. کمیته انضباطی حق دارد جایی که تشخیص دهد بخشی از جرایمی را که باید مرجع قضایی رسیدگی کند خودش به مراجع قانونی ارجاع دهد. کار ما رفتار فرهنگی و آموزش، کانون هواداری و سازماندهی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی است. فوتبال زیبایی زیادی دارد. امیدواریم شرایطی باشد که احساسات مردم جریحه‌دار نشود.

دنیامالی همچنین عنوان کرد:‌ دختران ما به استادیوم‌ها می‌روند و محل مقدسی است. باید به حرمت عزیزانمان چهارچوب‌ها را رعایت کنیم. نظر حاکمیت است که همه تلاش خود را کنیم که فضای دلچسبی داشته باشیم و همه زیبایی‌های فوتبال را ببینند. خود بازیکنان نسبت به هم و به داور احترام ویژه داشته باشند. همه تلاش این است که میزبانان ما میزبانی خوبی داشته باشند. وظیفه میزبان فراهم‌کردن پذیرایی خوب از مهمان است و امیدواریم این بحث را نهایی و نتایج آن را نیز رصد می‌کنیم تا در آینده شاهد این بحث‌ها نباشیم.

منبع: ایسنا