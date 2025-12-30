در آستانه سی امین جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میزبان "بخش مطالعاتی و پژوهشی" این جشنواره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مریم امیدی رییس اداره قران و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دبیر قران و عترت کلان منطقه ۷ کشور گفت: هرساله جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار می‌شود.

امسال "بخش مطالعاتی و پژوهشی" این جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ۴ رشته مقاله نویسی، تالیف کتاب، ترجمه کتاب و تلخیص کتاب برگزار می‌گردد.

علاقمندان تا ۱۵ بهمن ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه quran.behdasht.gov.ir در این جشنواره ثبت نام کنند.



تنوع، جامعیت پذیری و تیمی نگری از مهمترین ویژگی های این دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت نسبت به دوره های قبلی است.



امسال این جشنواره در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته برگزار می شود.

۱۰ اسفندماه آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره تعیین شده است.



گفتنی است: در آیینی با حضور جمعی از مسئولان استانی از پوستر این جشنواره در مجتمع آموزشی پردیس رحمتیه شهرکرد رونمایی شد.