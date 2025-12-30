در آستانه سی امین جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میزبان "بخش مطالعاتی و پژوهشی" این جشنواره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده -  مریم امیدی رییس اداره قران و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دبیر قران و عترت کلان منطقه ۷ کشور گفت: هرساله جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت ویژه  اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار می‌شود.

 امسال "بخش مطالعاتی و پژوهشی" این جشنواره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ۴ رشته مقاله نویسی، تالیف کتاب، ترجمه کتاب و تلخیص کتاب برگزار می‌گردد.

علاقمندان تا ۱۵ بهمن ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه quran.behdasht.gov.ir در این جشنواره ثبت نام کنند.

تنوع، جامعیت پذیری و تیمی نگری از مهمترین ویژگی های  این دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت نسبت به دوره های قبلی است.

امسال این جشنواره در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته برگزار می شود.

 ۱۰ اسفندماه آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره تعیین شده است.

گفتنی است: در آیینی با حضور جمعی از مسئولان استانی از پوستر این جشنواره در مجتمع آموزشی پردیس رحمتیه شهرکرد رونمایی شد.

برچسب ها: قرآن و عترت ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
جلسه شورای مشورتی کارشناسان شورای هماهنگی فعالیت قرآن و عترت
تدوین آیین‌نامه سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
برگزاری آزمون کتبی جشنواره قرآن و عترت در همدان‌
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
معرفی کتاب از جاده انصاف خارج نشوید+ فیلم
اجتماع بزرگداشت حماسه ۹ دی در بام ایران + تصاویر
شهرکرد میزبان "بخش مطالعاتی و پژوهشی" سی‌امین جشنواره سراسری قرآن و عترت
بهره برداری از ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در چهارمحال و بختیاری