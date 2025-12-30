معاون اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از رفع معارض آزادراه شوشتری و تحویل بخشی از پارکینگ ورزشگاه تختی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره وجود معارض در آزادراه شهید شوشتری اظهارکرد: این پروژه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به طوری که تجهیزات روشنایی نصب شده و آسفالت انجام شده است.

وی با بیان اینکه منتظر رفع معارض محل اتصال آزادراه شوشتری به بلوار هجرت هستیم، گفت: قسمت کوچکی از پارکینگ‌های ورزشگاه تختی را باید بگیریم که مذاکرات در حال انجام است. با رفع معارض این نقطه این فاز افتتاح خواهد شد.

 در ادامه مجید صادقی معاون اجرایی سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با ورزشگاه انجام شده و نقشه‌ها و صورت جلساتی که مورد نیاز بود رد و بدل شده است. طی روز‌های آتی با امضای صورت جلسه، زمینی که مورد نیاز است برای تخلیه خروجی آزادراه تحویل خواهد شد.

وی عنوان کرد: کار‌های اجرایی پروژه هم در دست اقدام قرار می‌گیرد و نیمه اول بهمن‌ماه این فاز افتتاح خواهد شد. افتتاح این طرح در کاهش ۵ درصدی ترافیک شرق و یک و نیم درصدی پایتخت تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش شهر آزادراه شهید شوشتری از جنوب شرق تهران (بزرگراه امام رضا) آغاز می‌شود و پس از عبور از محدوده مناطق شهرداری ۱۵ و ۱۴، به بزرگراه شهید یاسینی در شرق تهران منتهی می‌شود. با بهره‌برداری کامل، این آزادراه بخشی از رینگ بیرونی شهر را تکمیل کرده و ترافیک عبوری از استان‌های شمالی را از معابر درون‌شهری نظیر بزرگراه بسیج دور می‌کند. طرح ساخت این بزرگراه از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و در دوره ششم مدیریت شهری به صورت رسمی به پروژه‌ای آزادراهی ارتقاء یافت. این پروژه شامل دو فاز است:

فاز اول: حدود ۹ کیلومتر از این آزادراه یعنی از تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) با بزرگراه شهید نجفی رستگار تا تقاطع بلوار هجرت 
فاز دوم: حدود ۶  کیلومتر از تقاطع بلوار هجرت تا بزرگراه شهید یاسینی است که عبور آن از مناطق نظامی و پارک ملی سرخه حصار با حساسیت‌های زیست‌محیطی و امنیتی همراه است و در دست مطالعه و طراحی چند گزینه شامل تونل کامل، پل یا مسیر سطحی قرار دارد.

برچسب ها: بزرگراه ، رفع معارض محلی
خبرهای مرتبط
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
مدیر عامل سازمان عمران شهر تهران عنوان کرد؛
پروژه‌های عمرانی شهرداری تا پایان سال به ۸۰ پروژه می‌رسد/ افتتاح بزرگراه شهید شوشتری تا آذر
بهمن ماه فاز نخست پروژه شهید شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
آخرین اخبار
طرح ترافیک چهارشنبه در تهران اجرا می‌شود
تحریم‌های ظالمانه مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران است
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی