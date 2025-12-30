معاون اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از رفع معارض آزادراه شوشتری و تحویل بخشی از پارکینگ ورزشگاه تختی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره وجود معارض در آزادراه شهید شوشتری اظهارکرد: این پروژه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به طوری که تجهیزات روشنایی نصب شده و آسفالت انجام شده است.

وی با بیان اینکه منتظر رفع معارض محل اتصال آزادراه شوشتری به بلوار هجرت هستیم، گفت: قسمت کوچکی از پارکینگ‌های ورزشگاه تختی را باید بگیریم که مذاکرات در حال انجام است. با رفع معارض این نقطه این فاز افتتاح خواهد شد.

در ادامه مجید صادقی معاون اجرایی سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با ورزشگاه انجام شده و نقشه‌ها و صورت جلساتی که مورد نیاز بود رد و بدل شده است. طی روز‌های آتی با امضای صورت جلسه، زمینی که مورد نیاز است برای تخلیه خروجی آزادراه تحویل خواهد شد.

وی عنوان کرد: کار‌های اجرایی پروژه هم در دست اقدام قرار می‌گیرد و نیمه اول بهمن‌ماه این فاز افتتاح خواهد شد. افتتاح این طرح در کاهش ۵ درصدی ترافیک شرق و یک و نیم درصدی پایتخت تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش شهر آزادراه شهید شوشتری از جنوب شرق تهران (بزرگراه امام رضا) آغاز می‌شود و پس از عبور از محدوده مناطق شهرداری ۱۵ و ۱۴، به بزرگراه شهید یاسینی در شرق تهران منتهی می‌شود. با بهره‌برداری کامل، این آزادراه بخشی از رینگ بیرونی شهر را تکمیل کرده و ترافیک عبوری از استان‌های شمالی را از معابر درون‌شهری نظیر بزرگراه بسیج دور می‌کند. طرح ساخت این بزرگراه از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و در دوره ششم مدیریت شهری به صورت رسمی به پروژه‌ای آزادراهی ارتقاء یافت. این پروژه شامل دو فاز است:

فاز اول: حدود ۹ کیلومتر از این آزادراه یعنی از تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) با بزرگراه شهید نجفی رستگار تا تقاطع بلوار هجرت

فاز دوم: حدود ۶ کیلومتر از تقاطع بلوار هجرت تا بزرگراه شهید یاسینی است که عبور آن از مناطق نظامی و پارک ملی سرخه حصار با حساسیت‌های زیست‌محیطی و امنیتی همراه است و در دست مطالعه و طراحی چند گزینه شامل تونل کامل، پل یا مسیر سطحی قرار دارد.